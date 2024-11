Billy Rioux au cœur de la nature dans une série du National Geographic

Pour quiconque est né avant les années 2000, le National Geographic est synonyme de prestige, de voyage et surtout, d'aventure à couper le souffle. Comme plusieurs enfants, Billy Rioux a voyagé au sein des pages du légendaire magazine. Et le voilà maintenant coanimateur d'une production de ce même National Geographic qui sera diffusée sur la plateforme vidéo d'Amazon Prime à compter du 29 novembre prochain.

À mi-chemin entre le documentaire et la téléréalité, la production plonge dans le quotidien de cinq participants au cœur même de la nature canadienne. Les abonnés de Prime retrouveront donc Billy Rioux, natif de Saint-Antonin, sur sa terre à bois située à Sainte-Françoise, dans la MRC des Basques.

L’homme âgé de 42 ans y partage sa passion pour les techniques et outils ancestraux, sans oublier quelques démonstrations de Bushcraft (l’art de survivre en pleine nature). Sa cabane, bâtie selon des méthodes coloniales, devient le décor d'un mode de vie en harmonie avec la nature, témoignant d’un savoir-faire aujourd’hui rare.

Au fil des épisodes, le public le suit dans la réalisation de divers projets, de la construction d'un pont pour enjamber une rivière qui fend son lot en deux à celle d'une remise ("shed") à bois. Sous le regard des téléspectateurs, Billy Rioux redécouvre des recoins inexplorés de sa terre où il n’a pas mis les pieds depuis sa petite enfance.

L’animateur apporte sa touche personnelle à l’émission. «Ce n'est pas scripté, et je n'aime pas quand c'est "stagé". Là, c'est notre vie en forêt, c’est du vrai " home steading", c’est la valorisation de notre vie en forêt vue dans différentes quêtes, parce que ce n’est pas un "show" statique. Personne ne va s’ennuyer !»

L’expérience s’annonce comme un tournant dans la carrière de cet historien, aventurier et youtubeur, qui souhaite déjà qu’une seconde saison soit mise en chantier. Depuis ses débuts en télé en 2010, Billy Rioux a participé à de nombreuses émissions, mais jamais avec un rayonnement aussi important.

«Je suis devenu youtubeur pour avoir la chance de participer à un "show" comme ça, confie Billy, qui a été sélectionné parmi 250 candidats. J’ai dû attendre 14 ans, je ne l’ai pas eu facile, mais je suis heureux, très heureux, et j’espère que les gens vont apprécier. C’est l’aboutissement de plus de 10 ans de travail acharné, de la rédaction de livres. C’est une grande et longue démarche qui est derrière ça pour obtenir cette opportunité.»

La nature se trouve donc au centre de sa vie, de son style de vie aussi. C’est d’abord son père qui lui a communiqué cet amour de la forêt et qui a rapidement trouvé écho dans son choix de carrière : l’histoire. L’histoire des colons qui ont façonné la Nouvelle-France puis le Québec et finalement le Bas-Saint-Laurent, l’histoire qui lui amène cette passion des techniques de construction coloniales. C’est cet amalgame qui s’entremêle chez Billy Rioux et qui lui confère ce caractère authentique.

HARD NORTH

La série est réalisée par la maison de production Blue Ant Media. Elle est tournée dans la langue de Shakespear en partie à Sainte-Françoise, mais aussi au Yukon, à Terre-Neuve, dans le nord de l’Ontario. Elle met en scène la beauté de ces paysages sauvages qui symbolisent pour les producteurs américains «le nord» de l’Amérique. Les premières prises de vues ont été enregistrées il y a un an, en novembre 2023.

Aux côtés de quatre autres participants, dont deux femmes, Billy Rioux offre une immersion unique dans son univers, où se mêlent tradition, résilience et amour de la forêt.

L’équipe de réalisation a été présente pour chacune des saisons sur la terre de Sainte-Françoise, à des intervalles de trois ou quatre mois. «Je suis chanceux, tous les projets auxquels j’ai participé sont beaux. Mais celui-là, c’est juste tellement gros… "Holy smoke"!»

Et la suite ? «Je veux juste continuer à faire ce que j’aime. Ce que j’aime c’est écrire, être dans le bois, et partager», répond Billy Rioux. Ses yeux s’illuminent quand on lui fait remarquer qu’il réalise bien plus qu’un rêve d’enfance. Car au-delà de l’aventure, l’accent est aussi mis sur la transmission culturelle.

Avec Hard North, l’animateur met de l’avant la culture québécoise et franco-canadienne, notamment les techniques de constructions et de survivances ancestrales ainsi que la préservation d’un patrimoine vivant, sans oublier son appartenance à une terre qui lui est chère. À voir donc, dès le 29 novembre sur Amazon Prime.

Billy Rioux est l’auteur de livres et récit, dont «En route vers l’Alaska», «Bushcraft, la survie relax» et «Récits et naufrages». Il a aussi été consultant pour de nombreuses émissions télé comme le Lot du diable et La Ruée vers l’or. Il réside aujourd’hui à Rimouski où il complète une maitrise en histoire.