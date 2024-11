Un parc de planche à roulettes sera construit à Trois-Pistoles

Dix ans après le démantèlement de son «skatepark», Trois-Pistoles construira un nouveau parc de planche à roulettes pour débutants et intermédiaires. L’appel d’offres a été lancé le 6 novembre. La Ville prévoit la livraison du projet aux vacances de la construction, soit à la mi-juillet 2025, afin que les jeunes puissent en profiter pendant une partie de l’été.

«C’est toujours resté dans le plan de la Ville de refaire un skatepark. Pour plusieurs raisons il y a toujours eu des délais», explique la directrice du service des loisirs et responsable par intérim de la culture, Geneviève Renart. La réalisation de ce projet était son mandat principal lors de son entrée en poste en 2022.

Auparavant les modules se situaient à la maison des jeunes, soit derrière l’hôtel de ville. Le nouveau parc se trouvera tout près du centre culturel, de la piscine régionale des Basques, de l’aréna Bertrand-Lepage et de l’école secondaire. «Le secteur a été choisi pour sa proximité, les jeunes sont déjà tout près», soutient Mme Renart.

La Ville ne retiendra pas le plus bas soumissionnaire pour le projet. Des critères spécifiques ont été choisis et devront être respectés par les entreprises candidates. Notamment, un budget de 300 000 $ a été spécifié pour la conception et la réalisation du parc.

Rappelons que Trois-Pistoles a reçu une aide financière de 350 000 $ du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour réaliser un parc de planche à roulettes et une piste de «pumptrack», puis pour éclairer les terrains de baseball et de tennis. Cette somme représente 60 % des investissements totaux du projet. La directrice ignore toutefois la somme de la subvention qui sera dédiée au «skatepark».

«L’objectif initial, quand le projet a été déposé, c’était une piste de pumptrack et un skatepark combinés, donc une formule hybride», indique Genevière Renart. Après avoir consulté des jeunes et d’autres municipalités qui avaient réalisé un projet semblable, il a été décidé de retirer la portion de piste à vagues. «Ça faisait des parcours qui avaient des cassures», désigne-t-elle. Le projet de «pumptrack» reste toutefois dans la tête des élus de la Ville afin de diversifier l’offre de loisirs à Trois-Pistoles dans le futur.

«On s’en fait beaucoup parler depuis que [l’appel d’offres] a été publié. […] La population est contente et a hâte de voir le produit fini», assure la directrice. Les soumissions seront ouvertes le 12 décembre afin de vérifier leur conformité. Par la suite, un comité majoritairement composé de citoyens choisira le meilleur projet.