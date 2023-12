Rétrospective mars 2023 : Jeux du Québec

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Amélia St-Pierre, porteuse du flambeau de la 56e Finale des Jeux du Québec

La Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup sera spéciale pour des milliers d’athlètes québécois, mais peut-être un peu plus pour Amélia St-Pierre. Non seulement l’athlète louperivoise participera à ses premiers Jeux à seulement 14 ans, elle sera aussi au cœur des cérémonies d’ouverture à titre de porteuse du flambeau, chez elle, devant ses proches.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/481897/amelia-st-pierre-porteuse-du-flambeau-de-la-56e-finale-des-jeux-du-quebec

56e Finale des Jeux du Québec : le coup d’envoi est donné !

Ça y est ! Après plusieurs années de travail et même deux reports, la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup est lancée. Jusqu’au 11 mars prochain, quelque 2 250 jeunes sportifs de 12 à 17 ans se dépasseront pour atteindre leurs objectifs dans 20 disciplines sportives réparties dans des sites de compétitions de Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Pascal et La Pocatière.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/481976/56e-finale-des-jeux-du-quebec-le-coup-denvoi-est-donne

François Legault salue de jeunes athlètes à Rivière-du-Loup

Après une journée fort occupée dans la région de Rivière-du-Loup, le premier ministre du Québec, François Legault, n’a pas manqué de s’imprégner de la frénésie de la 56e Finale des Jeux du Québec avant un retour programmé dans la Capitale-Nationale, ce vendredi 3 mars.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/481997/francois-legault-salue-de-jeunes-athletes-a-riviere-du-loup

Une cérémonie spectaculaire pour la 56e Finale des Jeux du Québec

Des milliers de personnes, dont plus de 2000 jeunes athlètes québécois, ont vibré au rythme des tambours, des cris et des applaudissements, ce vendredi 3 mars au Centre Premier Tech, alors que se déroulait la - très attendue - cérémonie d’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/481993/une-ceremonie-spectaculaire-pour-la-56e-finale-des-jeux-du-quebec

La 56e Finale des Jeux du Québec : près de 75 000 repas seront distribués

Selon des estimations, près de 75 000 repas seront distribués lors des 10 jours de compétition pour la 56e Finale des Jeux du Québec. Plutôt que de faire affaires avec un service de traiteur, le comité organisateur de Rivière-du-Loup a fait le choix de produire sa nourriture.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/481646/la-56e-finale-des-jeux-du-quebec-pres-de-75-000-repas-seront-distribues

Donner de son temps pour la passion du sport

Les souvenirs que Georges Deschênes garde des Jeux du Québec remontent à la toute première cérémonie en 1971 à Rivière-du-Loup. À l’âge de 16 ans, il était porte-étendard de l’Est-du-Québec avec la cohorte des pionniers du groupe scout de Rivière-du-Loup. La rue Desjardins étaient remplie des différentes délégations d’athlètes de partout au Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/481942/donner-de-son-temps-pour-la-passion-du-sport

Bénévoles aux Jeux: renouveler l’expérience pour une deuxième fois

Âgés de 87 ans, Thérèse Bélanger et Georges Lagacé de Notre-Dame-du-Portage participent pour une deuxième fois aux Jeux du Québec depuis vendredi. Le couple s’était impliqué lors de la toute première Finale des Jeux qui avait eu lieu en 1971 à Rivière-du-Loup.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/481892/benevoles-aux-jeux-renouveler-lexperience-pour-une-deuxieme-fois

La 56e Finale des Jeux du Québec : 2 120 bénévoles à l'œuvre

Un peu plus de 2 100 bénévoles se sont inscrits pour donner de leur temps lors de la 56e Finale des Jeux du Québec, qui se déroule du 3 au 11 mars, à Rivière-du-Loup. Le comité organisateur a donc su relever l'un de ses plus importants défis.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/481649/la-56e-finale-des-jeux-du-quebec-2-120-benevoles-a-loeuvre

Un retour spécial pour Éric Bédard à Rivière-du-Loup

Quadruple médaillé olympique, Éric Bédard a été une figure marquante du patinage de vitesse courte piste au Canada. Pourtant, on oublie souvent qu’il a passé quelques années dans le giron des Loupiots de Rivière-du-Loup avant de faire le saut au plus haut niveau.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/482066/un-retour-special-pour-eric-bedard-a-riviere-du-loup

Une remise de médailles symbolique pour Sylvie Vignet

L’ex-mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, qui a piloté la réfection du Stade de la Cité des Jeunes et la construction d’une glace olympique, a remis les médailles aux athlètes des finales du 500 mètres. Une remise qui avait une symbolique importante pour celle qui a été élue de 2017 à 2021.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/482180/une-remise-de-medailles-symbolique-pour-sylvie-vignet

Une histoire de famille et beaucoup de plaisir au curling féminin

Si vous trouviez que certaines athlètes de l’équipe qui représente l’Est-du-Québec en curling féminin ont des airs de famille, vous ne rêviez pas. Le groupe est formé de cinq jeunes amies passionnées et dynamiques, dont deux duos de sœurs. Une situation qu’elles voient comme un atout et qui a certainement une incidence sur leur plaisir à jouer (et à se dépasser!) ensemble.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/482177/une-histoire-de-famille-et-beaucoup-de-plaisir-au-curling-feminin

Partager la passion pour le badminton aux Jeux du Québec

Pendant les Jeux du Québec, il n’est pas rare que des parents et des proches des athlètes se remémorent des souvenirs de leurs compétitions passées. Parmi les spectateurs du badminton se trouvait le Louperivois Jean-Félix Laplante, un ancien joueur du Collège Notre-Dame et membre de l’équipe du Québec, venu encourager Justin D’Auteuil, qui pratique le même sport à 30 années d’intervalle.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/482306/partager-la-passion-pour-le-badminton-aux-jeux-du-quebec

De joueurs à entraineurs pour une Finale des Jeux du Québec à la maison

Si les deux reports de la Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup ont mis fin aux espoirs de certains athlètes québécois de participer à cette grande compétition d’envergure, ils ont également ouvert de belles – et nouvelles – opportunités. C’est le cas des frères Alexis et Olivier Dumont qui sont passés de joueurs à entraineurs pour la délégation de tennis de table.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/482362/de-joueurs-a-entraineurs-pour-une-finale-des-jeux-du-quebec-a-la-maison

Clôture de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Le Centre Premier Tech a été de nouveau rempli à pleine capacité ce 11 mars pour la clôture de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska a préparé un spectacle de haute voltige qui a ravi les athlètes et les spectateurs.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/482471/photos-cloture-de-la-56e-finale-des-jeux-du-quebec-a-riviere-du-loup

Des Jeux du Québec empreints de résilience

Après deux reports, le comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup est devenu l’organisation à œuvrer le plus longtemps sur cet évènement d’envergure. Les membres n’ont pas été les seuls à travailler fort, les athlètes se sont entrainés pendant plus de deux ans pour être prêts dans l’éventualité de la tenue des jeux.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/jeux-du-quebec/482552/des-jeux-du-quebec-empreints-de-resilience

Le cœur au ventre de Victor Dionne

Une médaille de bronze n’est pas la seule chose qu’aura remportée le jeune boxeur Victor Dionne de L’lsle-Verte lors de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. Il a aussi gagné le cœur de nombreuses personnes qui ont assisté à ses combats. Un exemple de discipline, de détermination et surtout de courage qui n’est pas passé inaperçu sur la grande scène illuminée de l’Hôtel Universel.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/482564/le-cur-au-ventre-de-victor-dionne