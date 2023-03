Une remise de médailles symbolique pour Sylvie Vignet

L’ex-mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, qui a piloté la réfection du Stade de la Cité des Jeunes et la construction d’une glace olympique, a remis les médailles aux athlètes des finales du 500 mètres. Une remise qui avait une symbolique importante pour celle qui a été élue de 2017 à 2021.

Sylvie Vignet a d’ailleurs remis la médaille de bronze à Clara Boudreau-Alexandre, une athlète du club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup pour l'épreuve du 500 mètres. Selon l’ex-mairesse, il fallait que le conseil municipal agisse afin de conserver son club de patinage de vitesse et de permettre à ses athlètes de se développer au niveau élite.

«C’était un gros projet, on a fait du neuf avec du vieux. Quel beau projet, sincèrement […] On a gardé le plafond en bois. Si on veut être sur la ‘’map’’à Rivière-du-Loup, il faut s’offrir des infrastructures qui en valent la peine», explique-t-elle.

Le Stade de la Cité des Jeunes avait été inauguré en 1964. En mars 2020, la Ville de Rivière-du-Loup a adopté un règlement d’emprunt de 12,5 M$ pour la mise aux normes de l’aréna et la construction d’une glace olympique. L’objectif était de réaliser les travaux afin que les infrastructures soient prêtes à recevoir les compétitions de la 56e Finale des Jeux du Québec, prévus à l’hiver 2021. En raison de la pandémie, l’événement provincial a été repoussé de deux ans.

«On a travaillé fort et on l’a eu à temps», résume Sylvie Vignet. Les estrades du Stade de la Cité des Jeunes étaient pleines à craquer samedi et dimanche lors des finales des épreuves de patinage de vitesse. «C’est une belle fierté, quand on n’est plus là, les gens en bénéficient […] C’est pour ça que j’étais là en politique, pour amener un plus à Rivière-du-Loup. Je pense que ça en est un, et un beau.»

Des centaines d’athlètes et de parents ont pu participer aux compétitions dans le nouveau Stade de la Cité des Jeunes à Rivière-du-Loup au cours du 4 au 6 mars, un legs de l’ancienne administration municipale.