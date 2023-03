Des Jeux du Québec empreints de résilience

Après deux reports, le comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup est devenu l’organisation à œuvrer le plus longtemps sur cet évènement d’envergure. Les membres n’ont pas été les seuls à travailler fort, les athlètes se sont entrainés pendant plus de deux ans pour être prêts dans l’éventualité de la tenue des jeux.

«Ces jeunes-là qui persévèrent, qui sont résilients et finissent enfin par vivre cet évènement-là, je pense que ça va leur donner des souvenirs qu’ils n’oublieront possiblement jamais», a souligné a chef de la délégation de l’Est-du-Québec, Josée Longchamp. Pendant la pandémie, les jeunes qui pratiquaient des sports d’hiver ont été plus durement touchés, indique-t-elle.

Malgré tout, les sportifs de la région ont très bien performé, se réjouit la missionnaire. Avec les commentaires reçus par les entraineurs et les accompagnateurs, elle s’attendait à récolter 12 médailles. Nombre que la délégation a réussi à dépasser de trois. Au total, l’Est-du-Québec a amassé trois fois l’or, trois fois l’argent et neuf fois le bronze. Ce que Mme Longchamp estime très satisfaisant. Sur les 16 disciplines où la délégation avait un représentant sportif sur 20 sports, 7 ont vu leurs athlètes décorés.

Au-delà des médailles, la chef de mission soutient que les jeunes sportifs du territoire ont effectué de très bonnes performances, notamment en patinage artistique et en boxe. L’Est-du-Québec a obtenu deux bannières d’excellence en troisième position dans les deux disciplines. En patinage artistique, il s’agit d’une percée pour les sportifs. La dernière fois que l’est avait été sur le podium c’est en 1993, selon Mme Longchamp. Même si une seule médaille a été gagnée, plusieurs patineurs se sont classés quatrième, cinquième et sixième, explique-t-elle. En boxe, la région est arrivée ex aequo avec Chaudière-Appalaches. Les athlètes ont aussi décroché deux bannières d’esprit sportif pour le tennis de table et le patinage artistique.

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE

«Ce que je retiens c’est vraiment l’accueil de la population, du comité organisateur. On a eu droit à des encouragements exceptionnels dans les estrades. Je pense que nos jeunes athlètes ont été capables de se nourrir de ça pour donner de meilleures performances», souligne Josée Longchamp. Cette ambiance s’est ressentie pendant toute la durée des jeux.

Elle croit aussi qu’à long terme, de jeunes enfants qui ne font pas nécessairement de sport régulièrement pourront être intéressés à se lancer dans des disciplines qu’ils ne connaissaient pas avant. «Ça pourrait accrocher ces jeunes-là et je pense que dans un avenir pas trop lointain ça va améliorer notre développement sportif en région», avance-t-elle.

Même si la finale de Rivière-du-Loup vient de se finir, le travail de Mme Longchamp pour celle de Rimouski commencera dès la semaine prochaine. «Ça a été un bonheur de vivre ça à la maison à Rivière-du-Loup, donc moi j’ai tout simplement hâte de le faire à Rimouski», confie la missionnaire. Pendant ces périodes, elle travaille davantage puisque les deux finales se déroulent dans l’Est-du-Québec. En plus, avec la finale de Laval qui a eu lieu il y a quelques mois à peine et celle de Sherbrooke qui aura lieu l’hiver prochain, c’est 4 finales en l’espace de 20 mois qu’auront connus les chefs de délégation.

De nombreux athlètes auront aussi la chance de se qualifier en vue des jeux d’été. «C’est à eux d’en profiter de vivre ça deux fois dans la même région, dans notre région. C’est quelque chose de magique», soutient Mme Longchamp. Elle souligne même que certains sportifs présents à Laval pourraient se rendre jusqu’à Sherbrooke et ainsi participer à quatre finales.

D’après la chef de délégation, ces jeunes pratiquent souvent plusieurs sports différents. «Ce qui est sain parce que ça fait juste du bien de prendre une pause de son sport principal pour en pratiquer un autre pendant la saison estivale ou vice-versa», conclut-elle.