Amélia St-Pierre, porteuse du flambeau de la 56e Finale des Jeux du Québec

La Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup sera spéciale pour des milliers d’athlètes québécois, mais peut-être un peu plus pour Amélia St-Pierre. Non seulement l’athlète louperivoise participera à ses premiers Jeux à seulement 14 ans, elle sera aussi au cœur des cérémonies d’ouverture à titre de porteuse du flambeau, chez elle, devant ses proches.

Amélia St-Pierre, qui pratique le badminton, s’est qualifiée pour les Jeux du Québec en novembre dernier lors d’une compétition de sélections tenue à Amqui. Elle s’est positionnée parmi les trois meilleures joueuses de moins de 18 ans au Bas-Sain-Laurent.

Un exploit remarquable.

«Je n’étais même pas censée être présente [aux sélections]. Je les faisais pour avoir, peut-être, le rôle de remplaçante sur l’équipe de l’Est-du-Québec», s’est souvenu la jeune femme, rencontrée à quelques jours de la cérémonie, en marge d’un entrainement au Collège Notre-Dame.

«Mais à mon dernier match, j’ai donné tout ce que j’avais et je l’ai eu, j’ai réussi à me qualifier», a-t-elle ajouté, bien heureuse du dénouement de cette compétition.

Non loin, son père, Luc St-Pierre, entraineur des Albatros du Collège Notre-Dame, acquiesce. «Au départ, je ne pensais même pas l’amener aux sélections. L’idée était de lui faire jouer des parties, prendre de l’expérience contre des joueuses plus âgées, mais elle a réussi à se classer!», a-t-il raconté.

«Les athlètes présentes étaient U18, donc des élèves de secondaires 5 nées en 2006. De son côté, Amélia est en secondaire 2, dans l’U15. Avec trois ans d’écart, on ne s’attendait pas à ça.»

Malgré la surprise, Amélia St-Pierre n’a pas volé sa place et a mérité de représenter la région sur l’une des plus grandes scènes du sport amateur au Québec. Sa belle histoire est d’ailleurs au cœur de sa nomination par la délégation de l’Est-du-Québec comme porteuse du flambeau de la 56e Finale. Un rôle honorifique - et historique - pour cette grande fête d’ouverture qui célébrera les 50 ans d’histoires des Jeux du Québec.

«Qu’elle ait réussi à se qualifier à son âge, dans une discipline où très peu de places sont disponibles, c’est assez incroyable. C’est aussi pourquoi nous voulions la féliciter et nous sommes très fiers qu’elle soit notre porte flambeau», a souligné Josée Longchamps, cheffe de délégation de l’Est-du-Québec.

Selon toute vraisemblance, lors de la cérémonie protocolaire du 3 mars, Amélia Saint-Pierre recevra le flambeau des mains de Serge Chouinard, porteur de la flamme des premiers Jeux du Québec de Rivière-du-Loup en 1971. Pour ce dernier, un athlète en athlétisme, il s’agira d’un échange symbolique. Un relais à la relève.

La jeune femme allumera ensuite la vasque installée devant le Centre Premier Tech. Un moment qui demeurera dans les archives et ses souvenirs pour de nombreuses années.

«C’est un grand honneur d’avoir été choisie, quelque chose de vraiment spécial», a confié Amélia. «Mes parents et mon frère sont très excités, moi aussi évidemment.»

«Comme père et entraineur, c’est certain qu’il y a un sentiment de la fierté. Quelque part, c’est une chance unique. Il n’y a qu’une personne pour porter le flambeau…», a ajouté Luc St-Pierre.

SAVOURER LE MOMENT

Naturellement, Amélia St-Pierre compte savourer chaque moment au cours des prochains jours, d’autant plus qu’elle vivra ses premiers Jeux du Québec dans des installations familières et qu’elle pourra compter sur l’appui de ses proches et de ses ami(es).

Il faut aussi souligner que la jeune femme a été gravement malade la fin de semaine dernière. Une vilaine gastro l’a forcée à être hospitalisée, levant du même coup certaines inquiétudes sur sa participation aux Jeux. Heureusement, tout va maintenant pour le mieux. Elle sera de la cérémonie et prête à faire de son mieux lors des compétitions individuelles et par équipe.

«Dormir dans ma propre école avec les athlètes de l’Est-du-Québec, vivre l’encadrement d’une compétition aussi importante, avoir ma famille à proximité…Je sais que ce sera une expérience hors du commun. Il y a une dose de stress, mais j’ai hâte de vivre tout ça», a-t-elle lancé.

Sportivement, le défi sera grand, il n’y a pas de cachette. De l’autre côté du filet, Amélia retrouvera les meilleures joueuses U18 au Québec, mais aussi certains des meilleurs athlètes masculins de 17 ans lors de parties mixtes. Le calibre sera très relevé, mais ce sera toute une expérience pour la suite de son développement.

«Il faudra que je garde en tête que je suis plus jeune que les autres athlètes présents. Ce sera important, a-t-elle analysé. En même temps, je veux en profiter, m’amuser et donner mon maximum.»

«Quand on dit qu’on apprend avec les meilleurs…Elle va affronter les meilleures raquettes de la province, des athlètes trois ans plus âgées. C’est sûr que ce sera de l’expérience, une aventure», a sagement rappelé son père.

UN AHLÈTE TALENTUEUSE ET DISCIPLINÉE

Amélia St-Pierre pratique le badminton depuis déjà plusieurs années, elle qui a suivi les traces de son paternel qui est au cœur des succès des athlètes du Collège Notre-Dame depuis plus d’une décennie. Bien qu’elle ait fait de la danse et joué au basketball, elle remarque que le badminton a toujours été présent.

«J’étais en cinquième année du primaire quand j’ai commencé à m’entrainer avec le Collège Notre-Dame. À mon entrée au secondaire, j’ai joint la concentration et j’en suis à ma deuxième année», a-t-elle résumé.

Championne régionale en titre chez les benjamines, elle aime le sport pour la vitesse du jeu et le sentiment unique de se déplacer sur le terrain lors d’un échange. En double et en mixte, elle apprécie aussi la complicité qui se développe avec sa coéquipière ou son coéquipier.

«C’est un sport stratégique, technique», a-t-elle rappelé.

Chapeau d'entraineur bien en tête, Luc St-Pierre décrit sa fille comme une athlète disciplinée et motivée à s’améliorer. «C’est une joueuse complète qui veut bien faire. Elle frappe bien, se développe très bien», a-t-il partagé, humblement.

Les athlètes en badminton seront appelés dans le deuxième bloc de compétition qui commencera le 8 mars. Les partisans sont invités à assister aux parties qui seront présentées au Stade Premier Tech. Celles impliquant les athlètes locaux seront certainement intéressantes.