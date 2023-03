56e Finale des Jeux du Québec : le coup d’envoi est donné !

Ça y est ! Après plusieurs années de travail et même deux reports, la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup est lancée. Jusqu’au 11 mars prochain, quelque 2 250 jeunes sportifs de 12 à 17 ans se dépasseront pour atteindre leurs objectifs dans 20 disciplines sportives réparties dans des sites de compétitions de Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Pascal et La Pocatière.

À quelques heures de la cérémonie d’ouverture, présentée devant plus de 1 700 spectateurs et 1 900 membres des délégations régionales, les sourires étaient grands sous le Dôme Premier Tech, au cœur de la Place des Jeux, devant le Centre Premier Tech.

Les épreuves ont été nombreuses, ces dernières années, mais le comité organisateur a réussi à franchir les derniers kilomètres d’un «marathon» qui s’est finalement transformé en «Ironman». Aujourd’hui est un jour de fête. Tout est en place.

«Nous sommes fébriles, mais sereins. Tout va bien!», a partagé la directrice générale du comité de la 56e Finale, Karine Malenfant, le sourire aux lèvres. «C’est assez extraordinaire. Tout le monde a mis du sien pour que la machine soit ben huilée et que ça marche», a-t-elle ajouté, soulignant la cohésion au sein de son équipe.

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Rêvée depuis plusieurs années par les meilleurs athlètes amateurs et la communauté régionale, la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec est finalement possible grâce à la résilience et la détermination du comité organisateur et de son conseil d’administration, mais aussi grâce à l’engagement de nombreux partenaires et la mobilisation de près de 2200 bénévoles.

Rappelons que la compétition hivernale a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie. Elle était d’abord prévue en 2021 pour le 50e anniversaire de la toute première Finale tenue dans la même ville en 1971.

«Nous avons la fierté d’avoir réalisé nos principaux objectifs, soit de mobiliser plus de 2 000 bénévoles dans notre région et d’amasser plus de 1,2 million de dollars dans le milieu chez nos partenaires locaux», ont déclaré les coprésidents du conseil d’administration de cette Finale, l’ex-athlète olympique Marie-Pier Boudreau-Gagnon et l’homme d’affaires Christian Pelletier.

«Il faut souligner ce double exploit et féliciter la communauté de Rivière-du-Loup et des environs qui a embrassé ce projet. Tout est maintenant en place pour offrir une expérience exceptionnelle à nos invités et à tous ces athlètes résilients, qui ont dû encaisser deux reports avant de vivre cette compétition», ont-t-il ajouté.

DES MILLIERS DE VISITEURS

Pour Rivière-du-Loup et la région, la prochaine semaine sera une carte de visite incroyable, estime le maire Mario Bastille. Il se dit fier d’accueillir des milliers de visiteurs dans la région, convaincu qu’ils apprécieront les infrastructures sportives louperivoises.

«Nous y sommes et on a pratiquement de la difficulté à y croire!», a blagué M. Bastille en après-midi. «On est fiers d’être là. Personnellement, je suis motivé plus que jamais.»

Il a lui aussi souligné la mobilisation des forces du milieu qui se sont démener pour offrir une expérience inoubliable aux athlètes et à l’ensemble des visiteurs.

«On était pratiquement à la ligne d’arrivée en janvier 2022, mais malgré le report, le comité a regardé de l’avant et il est parvenu à y arriver. Pour la ville, c’est vraiment une fierté de présenter cet événement […] Merci à tous ceux qui ont permis et permettent à la 56e Finale de se concrétiser. J’invite maintenant les citoyens à vivre au rythme des Jeux du Québec ces prochains jours, à s’immerger dans l’énergie pure qui caractérise l’événement», a-t-il lancé.

CÉRÉMONIE

Cinquante-deux ans après avoir brûlé pour la première fois à Rivière-du-Loup, la flamme des Jeux sera allumée lors de la cérémonie d’ouverture, qui se tiendra à guichet fermé vendredi à 19 h au Centre Premier Tech. Produit par le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska, le spectacle, qui promet d’être rempli d’émotions et de virtuosité acrobatique, sera diffusé en direct dès 18 h 30 sur les ondes de MATV, au matv.ca et sur la page Facebook des Jeux du Québec.

Pendant toute la semaine, la population est invitée à assister gratuitement aux prouesses sportives des athlètes québécois de la relève. L’horaire détaillé de chaque sport est disponible en ligne à rdl2022.jeuxduquebec.com.

LA PLACE DES JEUX PREMIER TECH

Pendant les neuf jours de l’événement, les visiteurs et la population locale pourront aussi fraterniser à la Place des Jeux Premier Tech. Dans le stationnement du Centre Premier Tech, un village nordique a été recréé. Ateliers sportifs, animations scientifiques, dégustations, jeux d’adresse, bus-arcade et spectacles familiaux animeront cet endroit festif de 10 h à 20 h.

Dans le Dôme Premier Tech, une salle chauffée en forme d’igloo, des 5 à 7 permettront tous les soirs de découvrir des sons et des saveurs locales. Pendant toute la journée, les visiteurs pourront aller y casser la croûte.