La 56e Finale des Jeux du Québec : 2 120 bénévoles à l'oeuvre

Un peu plus de 2 100 bénévoles se sont inscrits pour donner de leur temps lors de la 56e Finale des Jeux du Québec, qui se déroule du 3 au 11 mars, à Rivière-du-Loup. Le comité organisateur a donc su relever l'un de ses plus importants défis.

«On est vraiment très très contents. On le sent, le milieu est mobilisé. Les gens ont hâte, ils sont fébriles à la venue de la Finale. Ils ont envie de faire partie de cette grande aventure-là», mentionne la directrice générale du comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec, Karine Malenfant.

Pour le comité organisateur de l’événement sportif, il s’agit d’une véritable «tape dans le dos». «Sans les bénévoles, la Finale ne peut pas être un succès. On a besoin de tous ces gens-là, nos petits soldats qui viennent, qui travaillent, qui donnent de leur temps, qui accueillent les jeunes. Je pense que les jeunes vont être dorlotés à Rivière-du-Loup», souligne-t-elle.

L’engagement des bénévoles pour la 56e Finale «a commencé très très doucement.» Les deux reports de l’événement, en raison de la pandémie, ont eu des impacts. «On sentait que les gens avaient de la difficulté à croire que la Finale allait avoir lieu, jusqu’à après les Fêtes. On le savait, on nous avait dit à SPORTSQUÉBEC [une finale d’hiver, c’est en janvier, février que les gens s’inscrivent]. On avait quand même un “noyau dur” qui était là, qui s’était inscrit de finale en finale. On dirait que lorsqu’on a atteint le 1000 bénévoles, après ça a explosé», explique Karine Malenfant.

En un mois, l’organisation a réussi à recruter 900 bénévoles. «Ça a comme un effet d’entraînement […] Je pense que tout le monde a recruté une ou deux personnes dans son entourage, et ça a vraiment fait “effet boule de neige”», ajoute la directrice générale.

Bien que le recrutement de bénévoles ne se soit pas fait sans défis, Karine Malenfant affirme qu’il était toutefois plus facile de mobiliser les gens de la région. En 1971, Rivière-du-Loup accueillait la toute première Finale des Jeux du Québec. Un événement qui aura su marquer la région, mais également toucher ses citoyens.

En cas d’un déficit de bénévoles, l’organisation s’était préparé un plan d’action afin de retirer des postes et/ou de réduire le nombre de personnes attitrées à chacun. Heureusement, cette dernière a eu «l’embarras du choix», ajoute Karine Malenfant.