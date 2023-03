Donner de son temps pour la passion du sport

Les souvenirs que Georges Deschênes garde des Jeux du Québec remontent à la toute première cérémonie en 1971 à Rivière-du-Loup. À l’âge de 16 ans, il était porte-étendard de l’Est-du-Québec avec la cohorte des pionniers du groupe scout de Rivière-du-Loup. La rue Desjardins étaient remplie des différentes délégations d’athlètes de partout au Québec.

En 2023, Georges Deschênes sera gérant de terrain et marqueur pour le badminton. Il s’assurera que les parties commencent à l’heure et que les règles soient respectées. M. Deschênes a enseigné gratuitement ce sport pendant 15 ans aux élèves du primaire au Collège Notre-Dame.

«Le badminton, c’est venu avec mes enfants. Ma fille est allée aux Jeux du Québec à Rimouski, et mon garçon, à ceux de Rouyn-Noranda». Au fil du temps, alors qu’il suivait ses enfants lors des compétitions, Guy April lui a proposé de suivre le cours de Badminton Québec pour devenir instructeur. Son objectif était de permettre aux enfants de s’amuser et d’apprendre à aimer le sport.

«Quand nous avons eu la confirmation que la Ville de Rivière-du-Loup avait les Jeux du Québec, j’ai toute de suite appelé Luc St-Pierre pour lui dire que j’étais intéressé à m’impliquer pour le badminton», résume-t-il.

Ce bénévole veut avant tout redonner aux jeunes à son tour et leur permettre de vivre de beaux moments à travers le sport. «Il y a plusieurs personnes qui nous ont permis de jouer au hockey et au baseball quand on était petits. Je le fais pour la passion du sport […] S’il n’y avait pas eu de badminton parmi les sports, j’aurais donné de mon temps au hockey.»

Georges Deschênes est un greffier retraité de la Ville de Rivière-du-Loup depuis 2020. Au cours de sa carrière, il a toujours fait du bénévolat avec différentes organisations dont le Club Richelieu, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec et le Collège Notre-Dame. Le coup d’envoi des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup sera donné le 3 mars à 19 h. Plus de 3 300 jeunes athlètes provenant de 19 délégations à travers la province sont attendus en sol louperivois. Plus de 2 500 bénévoles donneront de leur