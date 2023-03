Un retour spécial pour Éric Bédard à Rivière-du-Loup 

Quadruple médaillé olympique, Éric Bédard a été une figure marquante du patinage de vitesse courte piste au Canada. Pourtant, on oublie souvent qu’il a passé quelques années dans le giron des Loupiots de Rivière-du-Loup avant de faire le saut au plus haut niveau.

Pratiquement 20 ans plus tard, l’homme de 46 ans était de retour au Stade de la Cité des Jeunes – là où il a vécu nombreuses séances d’entrainement – dans le cadre de la 56e Finale des Jeux du Québec. Il n’a pas caché qu’il était fort agréable de retrouver des visages familiers et un milieu qu’il a bien connu adolescent.

«C’est super le fun de revenir dans ce building qui s’est transformé admirablement bien. Je dois dire que je suis un peu jaloux, un peu frustré, que ce soit arrivé toutes ces années plus tard», a-t-il blagué.

«Les chambres, les briques, la glace, le toit…beaucoup de choses ont changé, mais ça me rappelle énormément de bons moments. J’ai vécu dans cet environnement-là et ça m’a marqué.»

Éric Bédard a passé quatre ans à Rivière-du-Loup dans les années 90. Il n’hésite pas à souligner que son passage – de transition entre le secondaire et le cégep – a été important pour la suite de sa carrière. Il était alors entrainé par le Dr François Gougoux, qui a marqué son sport par sa rigueur, sa force de caractère et sa passion pendant plus de deux décennies.

«Mes années avec les Loupiots ont été un tremplin. J’ai appris à m’entrainer, à être un professionnel […] Mon passage ici a été très important et j’en garde des souvenirs exceptionnels», a-t-il partagé.

Après des participations aux Jeux olympiques de Nagano, de Salt Lake City et de Turin, durant lesquels il a remporté un total de quatre médailles (deux d’or), Éric Bédard a été entraineur, notamment pour les équipes nationales allemande, italienne et canadienne. Il partage désormais son expertise dans la région de Trois-Rivières où il chapeaute un programme sports-études de patinage de vitesse qui gagne en réputation.

Pour les Jeux du Québec, il accompagne la délégation de la Mauricie et offre ses conseils aux athlètes et aux entraineurs. Dimanche, il a été témoin des performances fantastiques des sœurs Érika, Ariane et Justine, des athlètes qui s'entrainent avec lui. Le trio a volé le spectacle lors des premières journées de compétition, récoltant deux médailles d'or chacune.