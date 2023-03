Bénévoles aux Jeux: renouveler l’expérience pour une deuxième fois

Âgés de 87 ans, Thérèse Bélanger et Georges Lagacé de Notre-Dame-du-Portage participent pour une deuxième fois aux Jeux du Québec depuis vendredi. Le couple s’était impliqué lors de la toute première Finale des Jeux qui avait eu lieu en 1971 à Rivière-du-Loup.

Il y a 52 ans, Mme Bélanger s’était engagée à faire du bénévolat lors de la Finale, alors que Georges Lagacé, pour sa part, y travaillait en tant qu’architecte. Des travaux devaient être réalisés pour mettre en place la piste et pelouse ainsi que terminer la piscine du Cégep. À ce jour, tous les bâtiments utilisés pour la 56e Finale à Rivière-du-Loup, excepté celui du curling, ont été dessinés par le Portageois.

Réitérer l’expérience pour une seconde fois est très significatif pour le couple : «Le seul fait de participer c’est déjà un geste important. Participer, ça veut dire aller vers quelqu’un, faire quelque chose avec quelqu’un. C’est ça qui nous motive : être dans l’action au moment où ça se passe».

Lors des Jeux qui se dérouleront du 3 au 11 mars, Thérèse Bélanger donnera du temps au Centre Premier Tech tandis que Georges Lagacé se trouvera au Centre de curling. Nés en 1936, les deux bénévoles constituent l’un des couples les plus âgés à s’impliquer durant cet évènement d’envergure.

Le couple s’est d’abord inscrit pour donner du temps. Les deux bénévoles veulent autant vivre une expérience hors du commun qu’offrir leur aide là où elle est nécessaire. «C’est toujours la même chose quand on fait du bénévolat. C’est l’idée de partager l’expérience du moment et aussi, évidemment, de laisser quelques traces de notre participation parce que quelque part on est présents, on agit, on réagit. C’est une expérience de vie, le bénévolat», soutient Mme Bélanger

Il était tout naturel pour eux de s’engager et donner de leur temps. «Ça me rappelle, aussi, de très bons souvenirs», souligne Mme Bélanger. Lorsque leur fils était au primaire, et ce jusqu’au secondaire, il faisait partie du club de natation les Loups-Marins. Ainsi, il a participé à plusieurs Jeux du Québec. Le couple transportait son garçon et d’autres enfants du club lors des jours de compétition.

Reparticiper aujourd’hui aux Jeux, «c’est comme une remise au jeu», a imagé la Portageoise.