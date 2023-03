La 56e Finale des Jeux du Québec : près de 75 000 repas seront distribués

Selon des estimations, près de 75 000 repas seront distribués lors des 10 jours de compétition pour la 56e Finale des Jeux du Québec. Plutôt que de faire affaires avec un service de traiteur, le comité organisateur de Rivière-du-Loup a fait le choix de produire sa nourriture.

L’organisation travaille en collaboration avec le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFP), l’Hôtel Universel ainsi que l’École secondaire de Rivière-du-Loup (ESRDL). Il y a quelques semaines déjà, la phase de préproduction a été enclenchée. «On a déjà une base de fait. Des potages, des muffins, des barres tendres. Différents trucs qui sont déjà prêts. Des sauces», mentionne Karine Malenfant, directrice générale du comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec. Les quantités de nourriture déjà préparées sont entreposées au CFP, puis dans un conteneur frigorifique placé devant l’ESRDL.

Évidemment, il y aura aussi de la production quotidienne pour les aliments plus frais qui rempliront les boîtes à lunch des jeunes, sur l’heure du midi. Meilleur contrôle des repas et des coûts, la préproduction et la production entière des plats «c’est beaucoup de travail, mais une option à envisager pour les comités organisateurs», explique Karine Malenfant. «Ça peut rapidement faire une différence de 100 000 $ en plus, ou en moins, dans un budget.»

Le menu, élaboré par une chef, offrira aux jeunes de la province des repas équilibrés et diversifiés. D’ailleurs, il suit une toute nouvelle politique alimentaire élaborée à l’Université McGill, et fournie par SPORTSQUÉBEC, éliminant six principaux allergènes. «C’est vraiment un menu toujours sans arachides, sans crustacés […] Il y a tout le temps un choix végan, un choix sans gluten», ajoute Karine Malenfant.

Protéines, intolérances, allergies et contamination croisée, une gamme d’éléments divers sont pris en compte lors de la préparation des mets et des collations. «Je pense que les jeunes, dans le menu de base, vont retrouver des plats qui vont leur plaire», précise la directrice générale.

Le comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec souhaite éviter le gaspillage alimentaire. Il a également des ententes avec le Carrefour d’Initiatives Populaires pour les surplus de production.

Les participants de la 56e Finale pourront s’alimenter à trois endroits principaux pendant les Jeux, soit au Cégep de Rivière-du-Loup pour les missionnaires, les officiels et le comité organisateur, à l’École secondaire de Rivière-du-Loup pour 14 délégations, puis l’École secondaire Chanoine-Beaudet pour les 5 autres. Temporaire, un autre point d’alimentation, situé au Collège Notre-Dame, pourra également nourrir certaines délégations, lors des cérémonies.