Partager la passion pour le badminton aux Jeux du Québec

Pendant les Jeux du Québec, il n’est pas rare que des parents et des proches des athlètes se remémorent des souvenirs de leurs compétitions passées. Parmi les spectateurs du badminton se trouvait le Louperivois Jean-Félix Laplante, un ancien joueur du Collège Notre-Dame et membre de l’équipe du Québec, venu encourager Justin D’Auteuil, qui pratique le même sport à 30 années d’intervalle.

Sur les lignes de côté, ses coéquipiers brandissent des drapeaux jaune et bleu, la couleur distinctive de la délégation de l’Est-du-Québec. Ils se font bruyants lors des coups spectaculaires de Justin D’Auteuil et de son coéquipier Renaud Pelletier, qui disputaient des matchs en double.

«L’ambiance amplifie mon adrénaline […] L’équipe est beaucoup plus présente que lors des tournois civils qu’on fait. C’est vraiment plaisant. Partager ces moments en présence de ma famille, c’est super», ajoute Justin D’Auteuil de Rivière-du-Loup.

Le jeune athlète pratique les sports de raquette puis son enfance et il s’est mis au badminton plus sérieusement au début de son parcours au secondaire, au Collège Notre-Dame.

À partir de la piste de course du Stade Premier Tech, près du terrain 7, les membres de sa famille observaient chacun de ses coups avec attention. Le milieu du terrain bouillonnait d’activités le 8 mars, alors que huit matchs étaient disputés simultanément sur les terrains fraichement aménagés pour la 56e Finale des Jeux du Québec.

Spectateur attentif en bordure du terrain, Jean-Félix Laplante tenait absolument à venir encourager les athlètes de son ancienne délégation, l’Est-du-Québec. «Je me souviens comme si c’était hier de mes Jeux du Québec à Baie-Comeau il y a 30 ans», témoigne-t-il. Ce dernier a connu Justin au tennis et au pickleball cet été. Une rivalité sportive et amicale s’est rapidement installée entre eux.

«Le Collège Notre-Dame est une pépinière de talents. Il faut qu’ils vivent leur semaine de Jeux du Québec à fond, c’est inoubliable ces moments-là», résume M. Laplante.

Dans la délégation de l’Est-du-Québec, 5 athlètes en badminton sur 6 proviennent du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. La formation a d’ailleurs remporté deux médailles, une d’argent en simple (Olivier Hamel) et une de bronze en double (Béatrice Proulx et Amélia St-Pierre), lors des compétitions tenues hier.

Le tournoi par équipe en badminton se déroule ce 9 mars au Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup. «On visait grand au début, c’est encore le cas. J’espère qu’on va atteindre nos objectifs, c’est sûr», conclut Justin D’Auteuil.

» À lire aussi : Deux médailles pour les athlètes en badminton du Collège Notre-Dame