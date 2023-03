Une histoire de famille et beaucoup de plaisir au curling féminin 

Si vous trouviez que certaines athlètes de l’équipe qui représente l’Est-du-Québec en curling féminin ont des airs de famille, vous ne rêviez pas. Le groupe est formé de cinq jeunes amies passionnées et dynamiques, dont deux duos de sœurs. Une situation qu’elles voient comme un atout et qui a certainement une incidence sur leur plaisir à jouer (et à se dépasser!) ensemble.

Composée pour la Finale des Jeux du Québec, la jeune équipe féminine est composée des jumelles Rose et Delphine Bélanger de Rivière-du-Loup, de Maïna et Frédérique Dumas de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et de Delphine Coudé de Rivière-du-Loup. Et détrompez-vous, cette dernière n’est pas la cinquième roue du carrosse, même si aucun lien de parenté ne la relie à l’une ou l’autre de ses coéquipières.

«Ça se passe bien!», confie d’ailleurs celle qui est la plus âgée du groupe à 15 ans. «Il y a parfois de petites chicanes à l’intérieur des deux couples de sœurs. Je suis toujours là, j’essaie de calmer ça. Mais l’ambiance est vraiment le fun. Elles se connaissent bien, alors ça aide beaucoup», a-t-elle partagé en riant.

Plaisir, «fun»… voilà des mots qui sont revenus plusieurs fois pendant une brève rencontre avec l’équipe, samedi dernier, quelques minutes après leur tout première partie de la compétition. «On s’amuse ensemble et ça contribue à ce qu’on s’entende bien, à ce qu’on soit proches. On a envie de venir pratiquer parce qu’on aime avec qui on joue», a souligné Rose Bélanger.

Une affirmation confirmée par l’entraineur et par ses coéquipières, dont Maïna, l’ainée des sœurs Dumas. «Elle a raison, ça fait une différence. Il n’y a pas de compétition à l’intérieur de l’équipe», a-t-elle complété.

«Quand on a une équipe, c’est important d’avoir une chimie et avec elles, c’est déjà le cas. C’est un beau point positif, a confirmé Guillaume Beaulieu. À l’extérieur de la glace, elles ont du plaisir. Ça rie, ça jase, ça s’amuse, et c’est ça qu’il faut. Elles ont une belle complicité.»

Pour la petite histoire, Rose et Delphine Bélanger pratiquent le curling depuis maintenant quatre ans, inspirées par leur père Éric qui joue lui-même depuis de nombreuses années. Le curling est d’ailleurs bien ancré dans la famille depuis quelques décennies déjà, puisque l’arrière-grand-père des jumelles jouait aussi dans la région de Matane.

En vue des Jeux du Québec, les sœurs Bélanger et leur entraineur cherchaient des joueuses pour compléter une équipe. Delphine Coudé, qui jouait avant la pandémie, a été recrutée. Puis, elles ont pensé à leurs amies Maïna et Frédérique, avec qui elles jouent au soccer l’été. Elles pratiquent aussi toutes les quatre le patinage artistique.

«On faisait déjà deux sports ensemble, a expliqué Maïna. Elles nous ont proposés de venir essayer le curling et on a aimé ça. On a décidé d’embarquer dans cette aventure-là avec elles.»

«C’est vraiment différent de tout ce qu’on a fait avant», a ajouté Frédérique.

L’équipe joue et pratique ensemble depuis quelques mois seulement. Un laps de temps très court pour se préparer en vue des Jeux du Québec qui rassemblent les meilleures formations féminines au Québec. Or, l’objectif n’était pas la performance. La formation louperivoise souhaitait plutôt acquérir de l’expérience en vue de la prochaine Finale d’hiver des Jeux du Québec qui aura lieu à Sherbrooke à l’hiver 2024.

Quelque part, une participation à la finale de Rivière-du-Loup était un beau bonus pour certaines d’entre elles qui, à 12 ans, ont l’âge minimum pour participer au plus grand rendez-vous multisport au Québec. Si ce n’était de la pandémie, ce groupe (même formé) n’aurait pu représenter la région chez lui devant proches et amis.

«C’est quelque chose de gros, une belle aventure. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut vivre tous les jours, alors on essaie d’en profiter au maximum», a mentionné Maïna Dumas au sujet de sa participation aux Jeux du Québec de Rivière-du-Loup.

«L’important, c’est aussi de s’imprégner de l’esprit des Jeux et d’encourager notre région», a rappelé Guillaume Beaulieu.

Chose certaine, les cinq jeunes athlètes aiment le curling. Un sport encore méconnu pour plusieurs, mais qui demande beaucoup de technique, de souplesse et de stratégies. «Ce que j’aime, c’est qu’aucune partie n’est pareille. Les situations de jeu sont toujours différentes», a expliqué Delphine Bélanger qui a été nommée capitaine de la formation.

«C’est moi qui guide les filles à l’autre bout de la glace et qui commande les coups à effectuer.»

L’équilibre, le mouvement, les choix de jeu… les jeunes athlètes savent qu’elles ont encore beaucoup à apprendre, mais ça viendra. Mieux encore : elles progresseront toutes les cinq, ensemble.

Et pour l’esprit d’équipe, elles n’ont pas à s’en faire, c’est déjà bien acquis.