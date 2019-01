Rétrospective 2018, août (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Trois nouveaux intronisés au Panthéon des Sports de Rivière-du-Loup

Allan Sirois, Audrey Bouchard et Pierre Leclerc (à titre posthume) sont maintenant intronisés au Panthéon des Sports de Rivière-du-Loup. Le 18 aout dernier, près de 150 personnes ont assisté à la soirée qui marquait cette reconnaissance officielle de leur contribution très importante au monde du sport. «Une fois de plus, nous avons une cuvée exceptionnelle», a lancé Frédéric D’Amours, président du Panthéon des Sports.

Cédric et Nathan Ruest-Lajoie sont les nouveaux propriétaires du Salon de Quilles Témis

Le Salon de Quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano, ont de nouveaux propriétaires depuis le 1er septembre. Nicole et Michel Ruest passent le flambeau à leurs petits-fils, Cédric et Nathan Ruest-Lajoie, d’excellents quilleurs âgés de 21 ans qui ont joué sur les circuits professionnels notamment en Europe.

Des pierres tombent sur le parvis de l’église de Saint-Éloi

Après la neige... les pierres ! L’accès à l’église de la municipalité de Saint-Éloi, par les portes principales, est interdit après que de grosses pierres se soient détachées de la façade, le mercredi 22 aout, en avant-midi.

1re place pour le Témiscouata à l’Interclubs sénior féminin

Une équipe formée de joueuses Club de golf de la Vallée du Témiscouata a remporté les grands honneurs de la classe B de l’Interclubs sénior féminin qui s’est déroulé le 10 août au Club de golf Bic.

Une femme accouche dans une toilette au CHRGP

Une dame de Rivière-du-Loup a donné naissance à un enfant dans les toilettes du Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, après avoir attendu pendant quelques heures à l'urgence, en présence du personnel médical.

Incendie sur la rue Père-Nouvel à Trois-Pistoles

Une résidence privée a été sévèrement endommagée par un incendie qui s’est déclaré vers 8 h 45, le 24 aout, sur la rue Père-Nouvel à Trois-Pistoles. Heureusement, malgré les dommages importants, personne n'a été blessé.

Noémie Bourque prend le flambeau de Chaussures Rioux

Après avoir été à la tête du magasin Chaussures Rioux depuis 15 ans, Denise Poitras remet son commerce entre les mains de Noémie Bourque, qui oeuvrait comme directrice marketing du Centre commercial Rivière-du-Loup depuis 2013. Elle a pris officiellement les rênes de l’entreprise le 1er septembre.

Une voiture fracasse la vitrine de la Banque nationale

Le pire a été évité, le vendredi 24 aout vers 18 h 45, lorsqu’une automobiliste a violemment percuté et fracassé la vitrine de la Banque nationale, à Rivière-du-Loup. Les bureaux étant fermés, personne n’a été blessé, si ce n’est la conductrice qui a été transportée pour soigner des blessures mineures.

Succès pour le deuxième Festival des générations

L’Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a tenu la deuxième mouture du Festival des générations Aliments Asta inc., du 10 au 12 aout.

La passion du golf à 95 ans!

Albert Pelletier de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Yvon Bérubé de Témiscouata-sur-le-Lac sont âgés respectivement de 95 et 91 ans. Tous les deux partagent la même passion, le golf. Ils pratiquent toujours leur sport favori, ils jouent sur le parcours du Club de Golf de la Vallée du Témiscouata.

Poursuite et arrestation à Rivière-du-Loup

Les policiers de Rivière-du-Loup ont procédé à l’arrestation d’un homme après l’avoir recherché à pied dans le secteur du parc Cartier, le dimanche 26 aout vers 23 h. Peu de temps auparavant, l’individu avait violemment percuté un autre véhicule stationné sur la rue Plourde et avait pris la fuite.

Témiscouata-sur-le-Lac : construction d’un motel industriel en 2019

En aout dernier, Info Dimanche apprenait que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac entamera la construction d’un motel industriel pour 3,6 M$ dans le quartier Cabano, au printemps 2019. Pour ce faire, l’administration municipale bénéficiera d’une aide financière de 1,9 M$.

Bérubé GM: c’est signé!

C’est sur l’heure du midi le mercredi 29 aout que Bérubé GM de Rivière-du-Loup et dix employés représentés par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) ont finalement enterré la hache de guerre, alors que les deux parties ont apposé leur signature à une nouvelle convention collective. Les employés sont de retour au travail depuis le mardi 4 septembre.

Ramy Ghaziri sélectionné pour les Jeux olympiques de la jeunesse

Le Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup a confirmé le vendredi 31 aout, sur les réseaux sociaux, que l’athlète Ramy Ghaziri était sélectionné afin de participer aux prestigieux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui se sont tenus en Argentine, en octobre. Il représentera son pays d’origine, le Liban.

Un «monopole de l’asphalte» dans la région ?

À la suite d’une sortie publique de la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, qui a dénoncé le monopole de l’asphalte détenu par l’entreprise Construction BML dans la région, la Ville s’est vue contrainte de reporter deux chantiers en raison de couts supérieurs de 25% aux prévisions. De 2014 à 2018, l’entreprise Construction BML a réalisé pas moins de 57 % des contrats octroyés au Bas-Saint-Laurent et a mis la main sur plus de 71% des fonds provenant du ministère des Transports.

