Cédric et Nathan Ruest-Lajoie sont les nouveaux propriétaires du Salon de Quilles Témis

Le Salon de Quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano, aura de nouveaux propriétaires à compter du 1er septembre prochain. Nicole et Michel Ruest passent le flambeau à leurs petits-fils, Cédric et Nathan Ruest-Lajoie, d’excellents quilleurs âgés de 21 ans qui ont joué sur les circuits professionnels notamment en Europe.

«Nous sommes très fiers d’être de retour au Témiscouata», a mentionné Cédric qui étudie en administration au niveau universitaire, plus spécifiquement en finances. «Nous voulons rassembler les gens et attirer des jeunes, faire du Salon de Quilles Témis un attrait», a pour sa part indiqué Nathan qui poursuit des études universitaires à distance en administration, gestion des affaires.

«Les deux jeunes deviennent propriétaires de l’entreprise à 100 %, j’ai confiance en eux. Ils sont partenaires 50-50, la convention des actionnaires précise des responsabilités pour chacun», a expliqué M. Ruest qui demeure disponible pour des conseils seulement et si le besoin se fait sentir.

La transition s’est amorcée cet été avec des rénovations de plus de 40 000 $ donnant un nouveau cachet plus moderne et convivial aux installations. Dans le même bâtiment, à côté du Salon de Quilles Témis, un autre espace commercial a été loué par Carl Turcotte qui y installe son entreprise spécialisée dans l’organisation et l’animation d’évènements.

Puisque les tournois professionnels en Europe se déroulent principalement en juillet, les nouveaux propriétaires entendent continuer de représenter le Témiscouata et le Québec sur les circuits de l’autre côté de l’océan et aux Etats-Unis. Pour leur part, les quilleurs du Témiscouata profiteront davantage maintenant de leurs connaissances dans ce sport, Cédric et Nathan agiront comme conseillers et même instructeurs au Salon de Quilles Témis. Ils collaboreront aussi à la concentration sport-études en quilles de l’École secondaire de Cabano à laquelle 25 élèves sont inscrits cette année.

Michel Ruest cède la place à ses petits-fils après 25 années passées aux commandes du Salon de Quilles Témis. «Je me retire fier», a-t-il lancé. S’il n’entend pas s’ingérer dans les décisions que prendront Cédric et Nathan Ruest-Lajoie, il continuera à s’impliquer dans le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay organisé afin de remettre des fonds à l’organisme Ligne de Vie du Témiscouata. C’est d’ailleurs M. Ruest qui est à l’origine de cet évènement il y a 25 ans, qui a permis d’amasser environ 800 000 $ pour l’organisme.