Une femme accouche dans une toilette au CHRGP

Une dame de Rivière-du-Loup a donné naissance à un enfant dans les toilettes du Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, après avoir attendu pendant quelques heures à l'urgence, en présence du personnel médical.

La station de radio CIEL FM rapporte que la femme croyait qu’elle était infertile et en ménopause. Ignorant qu'elle était enceinte, elle aurait finalement accouché dans une salle de bains de l’hôpital, accompagnée de son conjoint et d’une amie. Dès son arrivée à l’urgence, elle se serait plainte de douleurs au ventre. Toujours selon nos collègues de la radio, l’enfant serait né directement dans la toilette. Le bébé et sa mère se porteraient bien, environ une semaine après les évènements.

La famille déplore ne pas avoir eu droit à des excuses formelles de la part du CHRGP ou du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Plus de détails suivront.