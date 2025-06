L’ex-mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet fait un retour en politique

Après quatre années de pause de la politique municipale, l’ex-mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet briguera un poste de conseillère dans le district de Saint-Patrice lors des prochaines élections municipales.

Même si elle a quitté la Ville de Rivière-du-Loup en 2021 pour développer un projet de déménagement de l’entreprise Rivière-du-Loup Toyota, dont elle est copropriétaire, son envie de s’impliquer en politique municipale ne s’est pas éteinte pour autant.

Sylvie Vignet ne veut toutefois pas affronter son ancien collègue Mario Bastille pour le poste de maire. Elle ne ferme pas la porte à se rasseoir dans cette chaise, mais ce ne sera pas à court terme pour l’élection de 2025.

«Je pense que si on crée une belle équipe au conseil, ça va faire avancer notre ville. Je suis bien contente de ce que Mario fait comme travail au conseil, c’est un bon maire. Je l’avais appuyé dans sa candidature, je me verrais mal me présenter contre lui après quatre ans. Ça ne serait pas cohérent», explique Mme Vignet.

Elle voit d’un bon œil le fait que du sang neuf arrivera au sein du conseil municipal de Rivière-du-Loup et elle souhaite mettre son expérience au service des citoyens. L’ex-mairesse souhaite la jeunesse et de l’expérience se côtoient afin de prendre des décisions éclairées pour la communauté.

De nombreux élus municipaux ont quitté leurs postes en cours de mandat à travers la province, citant un climat social particulièrement difficile. Sylvie Vignet ne partage pas cet avis. «C’est vrai que ce n’est pas simple de faire de la politique municipale […] Sincèrement, je n’ai jamais eu de problèmes sérieux. On a toujours des commentaires qui sont moins plaisants à lire sur les médias sociaux, mais ça fait partie de la game. Tu n’entres pas dans un conseil municipal sans formation», ajoute Sylvie Vignet.

Rappelons qu’elle complété 12 années en tant que conseillère municipale à Rivière-du-Loup en plus d’un mandat à la mairie, entre 2017 et 2021. «Je reviens parce que j’ai toujours eu du respect pour les citoyens et ils en ont toujours eu pour moi aussi», conclut Sylvie Vignet.

Au sein du conseil municipal, Édith Samson, André Beaulieu et Carl Thériault ont manifesté leur intérêt pour briguer un poste lors des prochaines élections municipal. Le maire actuel, Mario Bastille, a confirmé son souhait de solliciter un autre mandat. Steeve Drapeau et Chantal Amstad ne se représenteront pas.