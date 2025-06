Le financement de 1,1 G$ du parc éolien PPAW1 est complété 

Le développement du parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk 1 (PPAW1) a franchi une étape importante au cours des derniers jours : son financement d’un milliard cent millions de dollars a été complété par les partenaires Invenergy et l’Alliance de l’énergie de l’Est.

Invenergy a annoncé, dans une communication de presse datée du 2 juin, que les deux partenaires privé et public allaient fournir un financement en actions pour le projet, ce qui devrait représenter des investissements initiaux se situant entre 82 M$ et 110 M$ pour chacun d’entre eux.

Les fonds restants seront financés par le biais de facilités de crédit bancaire, principalement par l'intermédiaire d'institutions financières québécoises et canadiennes, y compris le groupe Desjardins, la Banque nationale du Canada et la Banque impériale canadienne de commerce (CIBC).

«C’est une excellente nouvelle, nous sommes très heureux», s’est réjoui Michel Lagacé, président de l’Alliance de l’énergie de l’Est.

Il s’est dit reconnaissant que les partenaires financiers voient la valeur que PPAW 1 apporte à la province, en particulier dans l’Es-du-Québec. Un projet d’un 1,1 G$ est d’ailleurs une rareté pour le Bas-Saint-Laurent, à l’exception peut-être du projet de l’autoroute 85.

C’est aussi un monde de différences avec le parc éolien communautaire Viger-Denonville, dont l’installation des 12 éoliennes a nécessité un investissement de 75 M$ au tournant des années 2010.

«Pour PPW1, on a un client unique, Hydro-Québec, qui a une solidité certaine. C’est un projet à grand gabarit avec un contrat de 30 ans…Tout cela milite en faveur d’un financement de plusieurs institutions financières qui aiment aussi maintenant avoir dans leurs portefeuilles des projets d’énergie verte, parce que c’est de nature à plaire à leurs déposants», a analysé Michel Lagacé.

«Le financement de projet que nous avons mis en place s'aligne sur ce que nous sommes en tant qu'organisation : il rassemble des institutions financières établies du Québec et du Canada, ainsi que des banques internationales qui soutiennent le développement de solutions d'énergie propre», a souligné Louis Robert, vice-président du développement - Énergie renouvelable chez Invenergy, par voie de communiqué.

Après le décret du gouvernement autorisant la réalisation du parc, la complétion du financement représente une étape majeure pour le projet qui prévoit l’installation de 56 éoliennes et une production d’énergie de 350 MW.

Rappelons qu’Invenergy et l’Alliance de l’énergie de l’Est sont partenaires égaux dans la concrétisation de ce projet sélectionné par Hydro-Québec en 2023 dans le cadre d'un appel d'offres. La construction devrait se dérouler en 2025 et 2026, avec une date d’exploitation prévue en décembre 2026.

Les partenaires estiment que le projet créera 350 emplois pendant la construction. Il a également conduit à 100 nouveaux emplois de fabrication chez Marmen Énergie, à Matane, où les tours d’éoliennes seront construites.

«Pour la suite, on attend les permis qui vont nous permettre d’amener les composantes du port de mer de Gros-Cacouna à proximité de l’autoroute 85», a expliqué Michel Lagacé, confirmant que des tours seront montées cet été et que les citoyens pourront voir des pièces être voyagées.

En termes de retombées économiques, PPAW 1 devrait distribuer 137 millions de dollars aux actionnaires de l'Alliance de l'énergie de l'Est, à savoir 16 MRC et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, sur 30 ans, en plus de 45 millions de dollars de paiements fixes aux communautés d'accueil.

D’ici 2029, les projets envisagés par l’Alliance de l’énergie de l’Est représentent une valeur de plus de 4,3 milliards de dollars.