Témiscouata-sur-le-Lac : construction d’un motel industriel en 2019

Info Dimanche a appris que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac entamera la construction d’un motel industriel pour 3,6 M$ dans le quartier Cabano, au printemps 2019. Pour ce faire, l’administration municipale bénéficiera d’une aide financière de 1,9 M$.

Cette somme provient directement d’un engagement qu’avait pris l’ex-ministre des Affaires municipales, Nathalie Normandeau, en mars 2009, à travers le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités. Le gouvernement avait alors octroyé la subvention pour la «construction d’un bâtiment industriel dans le parc industriel de Notre-Dame-du-Lac». Le projet n’a cependant jamais vu le jour.

Huit ans plus tard, en mars 2017, Témiscouata-sur-le-Lac a déposé une demande de substitution de projet. Celle-ci a été jugée recevable, mais il est désormais question d’une construction dans le parc industriel de Cabano et non dans celui du quartier voisin initialement visé.

«Il y a vraiment une demande pour davantage de locaux commerciaux dans le quartier Cabano. On y constate un tournant commercial et les gens veulent en profiter. Les besoins sont là», a expliqué la directrice générale de Témiscouata-sur-le-Lac, Chantal-Karen Caron.

Appelé «Innova-Centre», le projet de cinq unités devrait être réalisé en 2019. Après avoir adopté le règlement d’emprunt en juin 2018, la Ville travaille actuellement sur les plans et devis «afin de bien répondre aux besoins des utilisateurs».

PRIX DU MARCHÉ

D’ailleurs, on assure à la Ville qu’il n’est pas question de compétitionner les propriétaires de bâtiments privés en location. Bref, elle n’offrira pas des prix dérisoires pour leur nuire.

«Ce sera le prix du marché, un montant juste qui nous permettra de payer le projet, mais aussi l’entretien du bâtiment», a précisé Mme Caron souhaitant déjà démystifier la situation.