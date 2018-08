Noémie Bourque prend le flambeau de Chaussures Rioux

Après avoir été à la tête du magasin Chaussures Rioux depuis 15 ans, Denise Poitras remet son commerce entre les mains de Noémie Bourque, qui oeuvrait comme directrice marketing du Centre commercial Rivière-du-Loup depuis 2013. Elle prendra officiellement les rênes de l’entreprise le 1er septembre.

«J’ai toujours eu le désir de devenir entrepreneure. J’ai décidé de commencer à regarder les commerces qui m’intéressaient. C’était évident que je voulais me diriger vers le commerce de détail (…) J’avais envie d’aller dans un domaine qui me passionnait et la chaussure était le numéro un sur ma liste», explique Noémie Bourque.

Une rencontre entre elle et Denise Poitras a eu lieu et le courant est tout de suite passé entre les deux femmes.«Pour l’instant, je veux poursuivre ce qui est établi. Le magasin conservera la même vocation. Je veux lui amener un vent de fraicheur dans les futurs projets de développement et l’amener plus loin. Où Denise l’aurait probablement amené si elle avait mon âge», complète Mme Bourque. Cette dernière quittera ses fonctions de directrice marketing du Centre commercial le 31 aout.

L’entreprise Chaussures Rioux compte 134 ans d’existence. Elle a déménagé il y a cinq ans au 298, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup et arbore depuis une image plus actuelle et branchée. De son côté, Denise Poitras confirme qu’elle accompagnera sa relève pendant quelques mois avant de quitter complètement l’entreprise.