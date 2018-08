La passion du golf à 95 ans!

Albert Pelletier de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Yvon Bérubé de Témiscouata-sur-le-Lac sont âgés respectivement de 95 et 91 ans. Tous les deux partagent la même passion, le golf. Ils pratiquent toujours leur sport favori, ils jouent sur le parcours du Club de Golf de la Vallée du Témiscouata.

Il y a cinq ans, Info Dimanche vous avait présenté M. Pelletier, lui qui venait de recevoir une carte de membre spéciale offerte par le club. En effet, les golfeurs de 90 ans et plus jouent gratuitement à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Le 16 aout dernier, l’homme de 95 ans était aussi enthousiaste à l’idée de mettre les pieds sur le terrain de golf.

«J’ai commencé à jouer au golf à 77 ans. J’avais un gendre qui jouait et le sport m’a intéressé», explique M. Pelletier. «Cette année, j’ai joué sept fois dont une ronde en bas de 100 coups, mais je ne veux pas garder cette habitude-là», mentionne-t-il avec le sourire. Plus jeune, M. Pelletier a déjà inscrit 82 coups sur une carte de pointage, c’était à 87 ans. «Il est encore pas mal compétitif», souligne Alain Denis, gérant du club.

«C’est un bel exercice, J’aime aussi rencontrer des gens, il y a toujours de belles histoires», souligne-t-il. Pour éviter les courbatures et avoir un meilleur élan, l’homme de 95 ans fait des exercices d’assouplissement d’environ 30 minutes le matin. «Il y a rien qui veut grouiller le matin», lance-t-il d’un air amusé. De plus, plusieurs automobilistes auront possiblement remarqué un terrain vert dont le gazon a été coupé court le long de la route 185 dans le secteur de Vauban à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Vous y avez peut-être aussi vu Albert Pelletier y faire quelques coups de pratique.

À ses côtés, Yvon Bérubé est aussi passionné. Celui qui aura 92 ans sous peu a débuté le golf à 65 ans. «À ma fête, ils m’ont donné un équipement de golf. J’ai joué beaucoup au baseball et à la balle molle. Ça m’a aidé, je frappais bien au golf et je suis un peu orgueilleux avec ça», raconte-t-il.

M. Bérubé a 25 parties à son actif cette année, moins qu’à son habitude parce qu’il faisait très chaud cet été. «J’ai déjà fait 90 parties dans une saison, il faisait très beau», souligne le golfeur qui joue encore régulièrement sous les 90 coups. «J’ai toujours été un sportif compétitif et persévérant», ajoute-t-il. On le voit sur le terrain souvent avec des membres de sa famille.

Jean-Paul Moreau, président du Club de Golf de la Vallée du Témiscouata, est très heureux de voir M. Pelletier et M. Bérubé passer de bons moments sur le parcours de golf. «Le pourcentage de retraités est assez élevé, plus de la moitié des joueurs. C’est une tendance au moins ici au Témiscouata, c’est accessible», explique M. Moreau. «Ce sont des messieurs. Ils sont heureux de venir au golf et nous sommes très contents de les voir», conclut M. Denis. Notez que les golfeurs de 80 ans et plus bénéficient d’un rabais sur la tarification.