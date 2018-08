Trois nouveaux intronisés au Panthéon des Sports de Rivière-du-Loup

Allan Sirois, Audrey Bouchard et Pierre Leclerc (à titre posthume) sont maintenant intronisés au Panthéon des Sports de Rivière-du-Loup. Le 18 aout dernier, environ 200 personnes ont assisté à la soirée qui marquait cette reconnaissance officielle de leur contribution très importante au monde du sport. «Une fois de plus, nous avons une cuvée exceptionnelle», a lancé Frédéric D’Amours, président du Panthéon des Sports.

PIERRE LECLERC

Pierre Leclerc est décédé à l’âge de 55 ans après une brillante carrière auprès de jeunes hockeyeurs louperivois. Entraineur en 1979, président du Tournoi Pee-Wee Neige et de Hockey Rivière-du-Loup par la suite, il est à l’origine du Bleu et Or, le volet compétition du hockey mineur louperivois. Puis en 1991, ce bâtisseur met en place le Tournoi Midget de Rivière-du-Loup. Le hockey collégial AA à Rivière-du-Loup, senior AA et AAA et semi-pro à Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup profitent aussi de ses connaissances en tant qu’instructeur et directeur général.

M. Leclerc, c’est aussi la création du club de hockey midget AAA Les Albatros du Collège Notre-Dame. Il y cumule les postes de vice-président hockey, directeur général et gouverneur. «Même malade, il faisait l’effort d’aller aux matchs de ses oiseaux (Albatros). On a dit de lui que c’était un homme vrai qui a changé la vie de bien des gens», a mentionné sa fille Julie Nadeau.

ALLAN SIROIS

Allan Sirois a joué son hockey mineur à Rivière-du-Loup avant de faire le saut dans le midget AAA avec les Cascades du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Puis dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a gagné la Coupe du Président en 1994 avec les Saguenéens de Chicoutimi. Mais ce que retiennent davantage les amateurs de hockey de la région, c’est qu’il a été nommé le premier capitaine de l’histoire de l’Océanic de Rimouski à sa dernière saison junior. Il a inscrit 59 buts et 68 passes et terminé au 6e rang des marqueurs du circuit. L’Océanic a retiré son chandail #12 le 20 septembre 2003.

M. Sirois a poursuivi sa carrière de hockeyeur dans la ligue de la Côte-Est (ECHL) aux Etats-Unis. Il a été intronisé au Temple de la Renommée de la East Coast Hockey League le 5 février 2016.

«Je suis vraiment honoré d’être ici ce soir pour être honoré dans ma ville d’origine. Grandir dans cette ville a été formidable. Jouer au hockey et compter des buts, c’était une réelle passion pour moi. Je voulais jouer professionnel, j’ai réalisé mon rêve même si ce n’était pas dans le plus haut niveau», a commenté Allan Sirois.

AUDREY BOUCHARD

Audrey Bouchard, un passionné de football, a été cofondateur des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Il fut l’entraineur-chef de l’équipe à ses débuts dans le circuit scolaire et a contribué à l’expansion de ce sport chez les jeunes de Rivière-du-Loup. Sous sa gouverne, les Guerriers ont gagné le Bol d’Or en 2012. De plus entre 1974 et 1978, il a créé un réseau de football scolaire regroupant six écoles du KRTB. Il fut également entraineur de l’équipe de football du Cégep de Rivière-du-Loup.

Enseignant à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, M. Bouchard a aidé de nombreux jeunes à se développer comme personne par l’entremise du sport, notamment en volleyball et basketball. «Un bâtisseur d’hommes, à travers les activités, il a su faire découvrir beaucoup plus que le sport», a dit de lui son collègue enseignant Louis-Marie Bastille.

M. Bouchard a d’abord remercié son épouse Céline qui l’a toujours supporté. «Il y a une autre personne qui était à mes côtés dans l’aventure des Guerriers, c’est Yvan Thibault, il mérite un bon morceau de cet hommage. Merci à tous mes chums qui m’ont donné un coup de mains. Il ne faut surtout pas oublier que ce sont les jeunes qui ont fait le nom des Guerriers», a commenté Audrey Bouchard.

IMPLICATION

«Merci à tous nos partenaires et collaborateurs, votre implication ainsi que votre participation sont capitales pour le maintien et la croissance d’un si bel évènement», a conclu M. D’Amours. Outre son président Frédéric D’Amours, le comité du Panthéon des Sports est composé des personnes suivantes : Steeve Drapeau (conseiller municipal), Léopold Robichaud, Judith Lefrançois, Kévin Beaulé, Denis Nadeau et Jonathan Lord.

Rappelons que vous avez deux possibilités pour faire un survol des personnes intronisées au Panthéon des Sports de Rivière-du-Loup. Tous les membres intronisés se retrouvent au tableau d’honneur du Panthéon, dans le hall du Centre Premier Tech. De plus, le site web de la Ville de Rivière-du-Loup vous permet également de connaitre ces athlètes et bâtisseurs qui ont marqué la vie sportive.