Rétrospective 2018, juillet (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Alex Belzile recruté par le Rocket de Laval

Dès le début juillet, l'organisation du Rocket de Laval, le club-école des Canadiens de Montréal, s'est entendue avec le joueur de hockey originaire de Saint-Éloi Alex Belzile pour un contrat d'une saison à un volet. Belzile trône actuellement au sommet de pointeurs du Rocket.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/339925/alex-belzile-recrute-par-le-rocket-de-laval

Une automobile termine sa course dans le rondpoint à Rivière-du-Loup

Une petite voiture s'est retrouvée dans une fâcheuse posture vers 13 h 30 le 3 juillet, au carrefour-giratoire du boulevard de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup. Après ce qui semble être une perte de contrôle, le véhicule s'est immobilisé dans les fleurs, tout près d'une imposante sculpture.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/340015/une-automobile-termine-sa-course-dans-le-rondpoint-a-riviere-du-loup

Robertine Barry, une pionnière du journalisme originaire de L’Isle-Verte

La Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte a présenté sa toute nouvelle production théâtrale à la fin du mois de juillet à propos de la native de L’Isle-Verte Robertine Barry, la première femme journaliste canadienne-française. Elle est aussi l’une des membres fondatrices de la fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, et pourtant, elle est presque oubliée par l’histoire.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/340072/robertine-barry-une-pionniere-du-journalisme-originaire-de-lisle-verte

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/342016/robertine-un-voyage-dans-le-temps-theatral

Aucune climatisation dans les chambres du nouveau CHSLD de Chauffailles

La nouvelle n'a pas manqué de faire réagir. Dans le nouveau CHSLD de Chauffailles alors en construction à Rivière-du-Loup, on apprenait que les 72 chambres des futurs résidents ne seraient pas climatisées.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340291/aucune-climatisation-dans-les-chambres-du-nouveau-chsld-de-chauffailles

La restauration se poursuit dans l'anse du Portage

En juillet dernier, une équipe de professionnels et de bénévoles du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (ZIPSE) a poursuivi un projet de restauration des habitats côtiers au parc de l’Anse à Notre-Dame-du-Portage, grâce à une contribution du Fonds pour la restauration côtière de Pêches et Océans Canada.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340275/la-restauration-se-poursuit-dans-lanse-du-portage

Triathlon Pohénégamook : une célébration de la découverte du sport

Début juillet se déroulait la 4e édition du Triathlon Pohénégamook et quelle édition! Avec plus d’une trentaine de jeunes de 4 à 11 ans le samedi, les qualifications des Jeux du Québec et près de 200 participants aux épreuves du dimanche, il faut avouer qu’il y avait énormément d’activité sur le site de Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 cette fin de semaine.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/340213/triathlon-pohenegamook-une-celebration-de-la-decouverte-du-sport

Une camionnette fracasse une vitrine chez Info Dimanche

Une voiture a terminé sa course dans une vitrine des bureaux d'Info Dimanche le samedi 7 juillet vers 13h45. Bonjour la visite !

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/340405/une-camionnette-fracasse-une-vitrine

L’ile Verte : à la redécouverte des sens

Véritable havre de paix, l’ile Verte est un petit paradis pour les sens. Bercés par le chant des oiseaux, charmés par l’arôme des rosiers et du varech, et époustouflés par la beauté et la simplicité des lieux, ceux qui souhaitent s’évader pour une journée ou s’échapper du quotidien quelques jours, seront conquis. Un reportage à lire!

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340328/lile-verte-a-la-redecouverte-des-sens

Le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue souligne ses 10 ans

Du 27 au 29 juillet, Rivière-Bleue a plongé dans l’ambiance clandestine des années 1920 pour célébrer la 10e présentation du Festival du Bootlegger.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/338006/le-festival-du-bootlegger-de-riviere-bleue-souligne-ses-10-ans

L’ile aux Basques, faire pause hors du temps

La MRC des Basques propose des panoramas à couper le souffle. Une expérience entre terre et mer, à la fois olfactive et visuelle. Mais il se trouve face à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges un véritable joyau, un bijou, placé hors du temps et bercé par les eaux de ce fleuve majestueux : l’ile aux Basques. Récit d’un trop court weekend.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340353/lile-aux-basques-faire-pause-hors-du-temps

Une ile et son gardien

Entrevue avec le gardien de l'Île aux Basques, le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340354/une-ile-et-son-gardien

L’ile aux Lièvres, un refuge pour les oiseaux marins

Après une vingtaine de minutes passées sur le bateau Le Pèlerin, dans les eaux tumultueuses du fleuve Saint-Laurent agitées par un vent du nord-est, un véritable essaim d’oiseaux marins nichant sur les iles du Pot à l’Eau-de-Vie accueille les poignées d’amateurs de plein air quotidiennement.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340117/lile-aux-lievres-un-refuge-pour-les-oiseaux-marins

La 23e Démolition de Saint-Antonin attire plus 3500 spectateurs

La 23e édition de la Démolition OK PNEUS de Saint-Antonin a attiré un nombre impressionnant de spectateurs au début juillet. En effet, près de 3500 amateurs ont pu assister aux course de démolition qui se sont tenues dans une Place Berger plus que bondée.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340419/la-23e-demolition-de-saint-antonin-attire-plus-3500-spectateurs

Six médailles pour District Danza à la Coupe du monde de danse

L’école de danse District Danza de Rivière-du-Loup en a mis plein la vue, du 1er au 8 juillet, dans le cadre de la Coupe du monde de danse, disputée au Fairmont Tremblant. Six médailles, dont 3 d’or, ont été remportées.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/340440/6-medailles-pour-district-danza-a-la-coupe-du-monde-de-danse

Les Vaillants s’illustrent parmi les grands

Deux athlètes du club Les Vaillants ont pris part aux championnats canadiens juniors et seniors d’athlétisme, qui se déroulaient du 3 au 8 juillet à Ottawa. Vanessa Ayers et Pascale Dumont de Rivière-Bleue, ont profité de ce moment dans la capitale nationale, pour enregistré leur meilleure performance officielle de la saison. Cet événement qui avait lieu au stade Terry Fox, regroupait les meilleurs espoirs (U20), ainsi que des athlètes aguerris, dont plusieurs olympiens.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/340452/les-vaillants-sillustrent-parmi-les-grands

Le président de Noël Chez nous démissionne

Une discorde au sein du conseil d’administration de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup a poussé le président de l’organisme, Martin Desrosiers à quitter ses fonctions, le 5 juillet. Il avait été élu au mois de janvier dernier pour succéder à Yves Blanchet, qui occupait ce poste depuis 12 ans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340464/le-president-de-noel-chez-nous-demissionne

Le défi d'Yvan L'Heureux

Yvan L'Heureux a tout pour être un homme comblé. Tant dans son métier d'acuponcteur, que pour son école du Qi, que ses performances d'ultramarathonien tous marqués par le succès. Mais voilà, pour mieux relever un défi, son défi, il a chambardé sa vie. Son but: mener le Défi Everest vers de nouveaux sommets.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/340506/le-defi-dyvan-lheureux

Claude Leblanc déclaré coupable d’agression sexuelle

Le Témilacois Claude Leblanc a été déclaré coupable d’agression sexuelle le 12 juillet, après que le juge Denis Paradis ait qualifié sa version d’invraisemblable. L’accusé a raconté une histoire de «numéro deux» en plein air qui se serait transformée en avances de la part de la victime, suivies d’attouchements dans un boisé. Il a écopé d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité de neuf mois, suivie d'une probation d'un an.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/340898/claude-leblanc-declare-coupable-dagression-sexuelle