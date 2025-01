Rétrospective 2024 : septembre

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Le congrès de la FPJQ se tiendra à Rivière-du-Loup en 2025

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) tiendra son congrès annuel à Rivière-du-Loup en novembre 2025. Les congressistes se rassembleront donc, dans un an, à l’Hôtel Universel. Ce choix traduit la volonté de l’organisation à s’excentrer des grandes villes et à se rapprocher un peu plus des régions.

La Résidence de l’Ancrage fin prête à recevoir ses locataires

Près d’un an et demi après avoir enclenché les travaux, la Résidence de l’Ancrage de L’Isle-Verte est fin prête à accueillir ses locataires. Déjà certains d’entre eux ont profité de la longue fin de semaine du 31 aout au 2 septembre pour apporter leurs effets personnels. Ils pourront y passer leur première nuit dès la semaine prochaine.

Accusations de fraude contre l’ancienne directrice générale de Saint-Simon-de-Rimouski

Quelques mois après avoir reçu le rapport d’enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) en lien avec un stratagème de fraudes commises à l’encontre de la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorité le dépôt d’accusations à l’endroit de trois personnes, l’ancienne directrice générale Fanny Beaulieu-Saint-Laurent et deux complices, ce mercredi 4 septembre. Une nouvelle qui a réjoui le maire Denis Marcoux.

Importante restauration de marais côtiers à L’Isle-Verte

Si les forêts sont les «poumons» de la Terre, ses milieux humides agissent plutôt comme ses reins. Dans la Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte, ces habitats abritent des dizaines d’espèces d’oiseaux, dont certaines sont menacées ou vulnérables, comme le goglu des prés ou le petit blongios.

Vente de deux églises et d’un presbytère de Rivière-du-Loup : le diocèse donne son feu vert

Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière récemment donné son accord à la vente de trois bâtiments religieux de Rivière-du-Loup. La nouvelle a été communiquée aux paroissiens lors de deux rencontres d’informations tenues après les messes des 7 et 8 septembre.

Des feux rectangulaires à clignotement rapide installés à Saint-Alexandre

La traverse scolaire située à l’angle de la route 289 et de l’avenue de l’École, au cœur de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, est maintenant équipée de feux rectangulaires à clignotement rapide. Un dispositif qui, espèrent les différents intervenants, améliorera la sécurité des piétons et des écoliers qui empruntent ce secteur reconnu comme étant particulièrement à risque.

Le CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup envisage la fermeture de l’école Riou

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup envisage la fermeture de l’école Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger, en raison d’une baisse du nombre d’élèves qui habitent la municipalité. Selon le scénario qui est présentement à l’étude, ils seraient tous rapatriés à l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane.

Un «Monster Truck» s'amuse au coeur de Rivière-du-Loup

C'est sous les regards de centaines de curieux qu’un «Monster Truck» a dévalé la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, ce jeudi 12 septembre, dans le cadre d’un tournage télévisuel. Grondements, crissements de pneus, écrasement de voitures... la scène avait tout pour plaire aux passionnés de sensations fortes.

Un chien euthanasié après une agression

Marcher est bon pour la santé, tous les spécialistes vous le confirmeront. Sauf si vous croisez un chien sans laisse, déterminé à vous planter ses crocs dans les mollets. C'est ce qu'a vécu le mercredi 4 septembre dernier vers 16 h à Rivière-du-Loup, une dame de 63 ans, qui a fait face à un chien qu'elle a dépeint comme enragé et qui l'a mordue à huit reprises.

Saint-Antonin se mobilise pour la construction d’une deuxième école

La Ville de Saint-Antonin lance une autre initiative afin de revenir à la charge avec sa demande de construction d’une nouvelle école primaire sur son territoire. Elle recrute présentement une dizaine de bénévoles afin de déposer une pétition à l’Assemblée nationale pour faire pression sur les élus.

Han-Logement inaugure 24 logements sociaux à Rivière-du-Loup

L’organisme Han-Logement a inauguré son ensemble résidentiel de 24 unités de logement abordable situé à l’entrée ouest de Rivière-du-Loup, ce mardi 17 septembre. Il s’agit d’un complexe de trois immeubles destiné exclusivement aux personnes en situation de handicap physique ou intellectuel dont la réalisation est estimée à 6,7 M$.

La Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup lance un mouvement de mobilisation

Devant la vente imminente de trois importants bâtiments religieux de Rivière-du-Loup à un promoteur dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, la Corporation du patrimoine religieux lance un appel à la mobilisation citoyenne, le 18 septembre. Elle souhaite que les deux églises et le presbytère qui seront vendus par la fabrique soient préservés, au nom de la sauvegarde du patrimoine collectif.

Apprendre en plein air à l’école internationale Saint-François-Xavier

L’équipe de l’école internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup a officiellement inauguré sa nouvelle classe extérieure, le 19 septembre. Les élèves ont désormais accès à un espace qui a été aménagé au cours de l’été afin d’apprendre en plein air.

Une nouvelle querelle éclate à Saint-Médard

La mairesse de Saint-Médard Linda Gagnon a «encore sorti son marteau» d’après la publication sur les réseaux sociaux de Rino Ouellet, un travailleur autonome engagé par la Municipalité qui n’a pas été payé pour ses services rendus. Sous son message, les commentaires ont vite dégénéré, dont ceux du conseiller Christian Bordeleau qui a traité des collègues de «grosse vache» et de «lèche-cul».

Démarrage de la nouvelle plateforme de covoiturage Embarque Bas-Saint-Laurent

La nouvelle plateforme de covoiturage Embarque Bas-Saint-Laurent a été lancée par le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le 20 septembre à Trois-Pistoles. Des investissements d’environ 300 000 $ ont été nécessaires pour la mise en place de cette initiative, qui devrait regrouper, à plus long terme, la majorité de l’offre de mobilité durable dans la région.

Plus qu’une seule station d’essence sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup

Le nombre de stations d’essence s’amenuise à Rivière-du-Loup. Alors que la rue Fraser, entre les rues Lafontaine et des Cerisiers, comptait trois fournisseurs il y a environ trois ans, elle n’en compte plus qu'un à présent. Un déclin qui s’explique par le peu de profits faits sur le litre, mais aussi, par le vieillissement de l’équipement, les frais de cartes de crédit et l’avènement des véhicules électriques.

Hebdos Québec organise son Assemblée générale annuelle à Rivière-du-Loup

Une trentaine d’éditeurs propriétaires de médias indépendants imprimés et numériques d’un peu partout au Québec se réuniront les 23 et 24 septembre à l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup pour l’Assemblée générale annuelle (AGA) d’Hebdos Québec. C’est la première fois que l’organisation se déplace en sol louperivois dans les 25 dernières années.

