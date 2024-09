Accusations de fraude contre l’ancienne directrice générale de Saint-Simon-de-Rimouski

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), le corps de police spécialisé de l'Unité permanente anticorruption, confirme que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorisé le dépôt d'accusations à l'endroit de l’ancienne directrice générale Fanny Beaulieu-Saint-Laurent et ses deux complices, Odette Beaulieu et Maxim Gosselin, en lien avec un stratagème de fraudes commises à l'encontre de la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski.

Mme Beaulieu-Saint-Laurent, fait face à sept chefs d'accusation : fraude de plus de 5 000 $, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'une carte de crédit, abus de confiance de la part d'un fonctionnaire, possession de biens criminellement obtenus, recel de biens et d'argent criminellement obtenus et de blanchiment d'argent ou de biens criminellement obtenus.

En ce qui concerne Odette Beaulieu, et Maxim Gosselin, ils font face aux chefs d'accusation suivants : fraude de plus de 5 000 $, recel de biens et d'argent criminellement obtenus et de blanchiment d'argent ou de biens criminellement obtenus.

L'enquête, menée par le CLCC, tend à démontrer qu'entre le 12 août 2021 et le 30 juin 2023, alors qu'elle agissait à titre de directrice générale, Mme Beaulieu-Saint-Laurent aurait frustré la municipalité d'importantes sommes d'argent et les aurait recyclées avec la complicité de sa mère et de M. Gosselin.

Rappelons qu’en février dernier, la maison de Fanny Beaulieu-Saint-Laurent, située à Cacouna, a été mise en vente après que le DPCP a donné son feu vert. La somme amassée avec la vente devait être utilisée afin de rembourser les créanciers impliqués.