Saint-Antonin se mobilise pour la construction d’une deuxième école

La Ville de Saint-Antonin lance une autre initiative afin de revenir à la charge avec sa demande de construction d’une nouvelle école primaire sur son territoire. Elle recrute présentement une dizaine de bénévoles afin de déposer une pétition à l’Assemblée nationale pour faire pression sur les élus.

«On ne lâche pas. On passe à une autre étape», assure le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau. Cet appel à la mobilisation permettra au conseil de ville de connaître l’intérêt de la communauté pour ce projet. «Si c’est juste nous autres qui veut une école, on va arrêter de se démener», image-t-il.

La Ville a déjà reçu quelques appels de personnes qui sont intéressées à s’impliquer et à faire du porte-à-porte cet automne. Après une rencontre avec le ministre de l’Éducation Bernard Drainville, en juin 2023, Michel Nadeau s’était dit encouragé pour la suite. Un an plus tard, les résultats de cet échange ne se sont pas concrétisés sur le terrain.

La Ville de Saint-Antonin milite pour ce projet depuis 2017. Un terrain de 8 000 mètres carrés avec services est prêt pour accueillir la future construction dans le secteur du Millénaire, près du chemin de Rivière-Verte.

L’agrandissement de l’école Lanouette n’est pas une option envisageable en raison de la superficie restreinte du terrain. «Ça nous en prend une deuxième pour soutenir la population. Saint-Antonin se développe. On veut que nos enfants aient de meilleurs services et on veut les garder chez nous», ajoute le maire.

Ce dernier soutient que Saint-Antonin a appuyé la ville voisine, Rivière-du-Loup, lors de ses démarches pour demander au gouvernement du Québec la construction d’une nouvelle école. «Ils étaient dans une impasse. Là maintenant, c’est à notre tour», souligne-t-il.

En mai 2022, le gouvernement du Québec a fait savoir au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup qu’il reconnaissait le manque de places à l’école Lanouette. À l’automne 2022, des unités modulaires ont été installées pour augmenter la capacité de l’établissement scolaire. On compte, pour la rentrée scolaire 2024-2025, 394 élèves à l’école Lanouette de Saint-Antonin. Cette clientèle se maintient depuis trois ans.

Une demande de financement au programme d’infrastructures 2023-2033 du gouvernement du Québec avait été réalisée par le CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup, après un refus en 2022.

» À lire aussi :