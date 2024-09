Des feux rectangulaires à clignotement rapide installés à Saint-Alexandre 

La traverse scolaire située à l’angle de la route 289 et de l’avenue de l’École, au cœur de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, est maintenant équipée de feux rectangulaires à clignotement rapide. Un dispositif qui, espèrent les différents intervenants, améliorera la sécurité des piétons et des écoliers qui empruntent ce secteur reconnu comme étant particulièrement à risque.

Le ministère des Transports a installé les nouveaux feux le 5 septembre. Saint-Alexandre-de-Kamouraska serait d’ailleurs l’un des premiers endroits au Bas-Saint-Laurent à profiter de ces nouveaux dispositifs qui sont déployés un peu partout en province.

Cet ajout survient quelques mois après qu’un accident impliquant un jeune écolier ait causé une commotion au sein de la petite communauté. Le jeune homme, qui était accompagné d’une brigadière, avait évité de peu un violent impact avec un véhicule. Son vélo avait été complètement détruit, preuve que le pire aurait bien pu se produire.

La Municipalité n’avait alors pas caché son désarroi et son impatience, souhaitant que des changements importants soient apportés afin de sécuriser la route 289 qui la traverse en son cœur et où les automobilistes et camionneurs sont régulièrement pris en flagrant délit de vitesse ou de distraction.

Or, le ministère des Transports refuse aujourd’hui de faire une corrélation entre les événements et l’installation. Il maintient que le déploiement des feux rectangulaires à clignotement rapide était déjà prévu.

Malgré tout, les intervenants se sont tous réjouis de cette amélioration, souhaitant que les automobilistes apprennent à ralentir et à faire preuve d’une vigilance accrue à l’approche de la traverse piétonnière.

D’autres détails suivront…