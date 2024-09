Hebdos Québec organise son Assemblée générale annuelle à Rivière-du-Loup

Une trentaine d’éditeurs propriétaires de médias indépendants imprimés et numériques d’un peu partout au Québec se réuniront les 23 et 24 septembre à l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup pour l’Assemblée générale annuelle (AGA) d’Hebdos Québec. C’est la première fois que l’organisation se déplace en sol louperivois dans les 25 dernières années.

Même si Hebdos Québec existe depuis 1932, les données concernant la tenue de ses AGA ne remontent qu’à 1999. Dans les années 2000, l’association ne s’est rendue une seule fois dans le Bas-Saint-Laurent : à Rimouski, en 2010.

Aux alentours de 2016, l’organisation a tenu ses rassemblements annuels à Québec, qui est un point central. «Il y a une concentration d’éditeurs dans Montréal, Québec et les Laurentides», explique le directeur général d’Hebdos Québec, Sylvain Poisson. Il était ainsi difficile pour l’association de se déplacer dans des régions plus éloignées.

Elle a toutefois recommencé à voyager par la suite afin de s’excentrer et rejoindre les éditeurs des régions. «Avant la pandémie, il y avait une espèce de tradition de faire le tour de la province», indique le directeur. Les membres ont donc voulu poursuivre sur cette lancée. Les éditeurs présents à chaque AGA décident du prochain lieu pour l’année suivante et de celui pour le gala du Prix des Hebdos.

Les éditeurs du journal Info Dimanche, Hugo Levasseur et Martin Morissette, se sont proposés, en 2023, pour accueillir l’AGA de cette année. «Souvent, l’assemblée est organisée dans les grands centres. On trouvait important de faire découvrir notre coin de pays, et pas seulement le nôtre. Éventuellement, la rencontre pourrait être tenue dans d’autres régions du Québec», partage M. Morissette, directeur de publication et des ventes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Cet évènement d’Hebdos Québec est le point de rencontre annuel des éditeurs. «On en profite pour partager de bons coups, de bonnes idées, des projets à succès, énumère M. Poisson.

Des présentations de différents fournisseurs de produits et d’outils sont aussi prévues et des offres spéciales sont partagées aux éditeurs.

Cette année, le cœur de l’assemblée portera sur les ventes nationales, puisque Hebdos Québec est propriétaire de Réseau Sélect. Un plan d’action sur le sujet sera aussi dévoilé.

«Dans le contexte actuel, ça devient encore plus important de se regrouper, d’être capable d’échanger, de réfléchir ensemble sur plusieurs aspects de l’industrie», convient Sylvain Poisson.

Les membres échangeront sans doute sur des enjeux importants lors de leur rencontre comme de la loi c-18, de l’aide gouvernementale ainsi que des commerces locaux, desquels ils dépendent beaucoup.