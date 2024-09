Vente de deux églises et d’un presbytère de Rivière-du-Loup : le diocèse donne son feu vert 

Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière récemment donné son accord à la vente de trois bâtiments religieux de Rivière-du-Loup. La nouvelle a été communiquée aux paroissiens lors de deux rencontres d’informations tenues après les messes des 7 et 8 septembre.

Après des mois de travail et plusieurs spéculations, les églises de Saint-Ludger et Saint-François-Xavier, de même que le presbytère de Saint-Patrice, pourront ainsi être vendus à un promoteur privé dont l’identité n’a toujours pas été dévoilée.

C’est le président de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, Lucien Dubé, qui a partagé cette nouvelle dans les derniers jours.

«Le diocèse a donné son consentement à la vente», a-t-il mentionné, expliquant au passage les différentes étapes qui ont mené à cette décision importante. Quelques dizaines de paroissiens étaient réunis à l’église de Saint-Ludger, après la messe de samedi après-midi.

Dans son allocution, M. Dubé a notamment rappelé que la Fabrique a reçu deux offres pour l’achat des bâtiments, entre novembre 2023 et mai 2024. Celle jugée comme étant la «plus intéressante» a été proposée au diocèse avec un dossier de statistiques complet sur les finances de la fabrique.

Deux comités – le Collège des consulteurs et le Conseil pour les affaires économiques – ont procédé à l’analyse du projet proposé. Ils ont finalement tous les deux donné le feu vert à la vente le 28 aout.

Bien que cette étape importante soit maintenant franchie, plusieurs autres dossiers doivent toujours être attachés afin que les contrats puissent être officialisés. Le contrat de vente ne pourra par exemple être finalisé tant que la Ville n'aura pas autorisé le morcèlement du terrain du presbytère. Comme la Ville peut prendre un certain temps avant de donner cette autorisation, le certificat de localisation du presbytère ne peut être finalisé lui aussi.

«Il est clair, dans les discussions qu’on a eues, que le projet d’acte de vente devra maintenant correspondre à la proposition qui a été faite en mai par l’acquéreur. Lorsque le contrat sera préparé, le diocèse devra accepter le contrat final de vente», a fait savoir Lucien Dubé.

«Il devra y avoir aussi décret rendant les églises vendues à l'état profane (désacralisation)», a-t-il ajouté, précisant que celui-ci sera émis par Mgr Pierre Goudreault et qu’il entrera en vigueur à la signature de l'acte de cession.

DÉSACRALISATION ET VENTE D’OBJETS

Le 5 septembre, la Fabrique de Saint-Patrice avait justement informé la population, à travers un communiqué de presse, que le processus visant la vente des trois bâtiments religieux allait s’accélérer d’ici la fin du mois de septembre. On y apprenait notamment que les églises des quartiers Saint-Ludger et Saint-François-Xavier allaient être désacralisées.

Samedi, M. Dubé a réitéré ces informations. Concrètement, ce processus spécial aura lieu le 15 septembre, à 15 h, à l’église Saint-François-Xavier, en présence de l’abbé Régis Pellerin. Une visite et la vente d’objets précéderont l’événement à partir de 13 h 30.

Du côté de l’église Saint-Ludger, l’abbé Régis Pellerin procédera à la désacralisation de l’église vers 16 h, à l’occasion d’une dernière messe. Après celle-ci, une activité fraternelle suivra dans l’église pour ramasser les souvenirs. Des boîtes-repas seront en vente avant la messe du 14, 15, 21 et 22 septembre et au presbytère.

Le 19 octobre à 13 h 30, l’église de Saint-Ludger sera également ouverte pour la vente de certains objets incluant l’orgue Ott.

Afin de ne pas nuire aux discussions en cours, l’identité du promoteur ne sera pas dévoilée pour le moment, a précisé le président d’Assemblée de Fabrique. Il n’a pas non plus été possible d’apprendre ce que le promoteur souhaitait faire des bâtiments en question, ni les montants qui seront touchés.

«Des clauses doivent toujours être finalisées et nous ne voulons pas faire la vente de ces trois bâtiments sur la place publique, a expliqué Lucien Dubé. Ces informations seront transmises seulement et uniquement lorsque les contrats de vente seront signés et que les édifices payés.»

Avec tout ce qu’il reste à faire, incluant la préparation de l’église Saint-Patrice pour la poursuite des activités pastorales (construction de bureaux), la Fabrique soutient que la vente ne pourra pas être finalisée avant le 15 novembre ou même le début décembre.