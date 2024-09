Démarrage de la nouvelle plateforme de covoiturage Embarque Bas-Saint-Laurent

La nouvelle plateforme de covoiturage Embarque Bas-Saint-Laurent a été lancée par le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le 20 septembre à Trois-Pistoles. Des investissements d’environ 300 000 $ ont été nécessaires pour la mise en place de cette initiative, qui devrait regrouper, à plus long terme, la majorité de l’offre de mobilité durable dans la région.

L’inscription est gratuite. Selon le directeur du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent Patrick Morin, il faut offrir diverses options à la population, comme le covoiturage, l’autopartage et le transport collectif, qui ont tous leur place. Le covoiturage sera le moteur d’Embarque Bas-Saint-Laurent. «Si on facilite la vie à l’usager, il a plus de chance de changer ses habitudes et de laisser son auto à la maison et d’éviter l’achat d’une deuxième voiture», ajoute-t-il.

Patrick Morin se dit en accord avec la déclaration de l’ex-ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui affirmait que le Québec devrait réduire de moitié son parc automobile d’ici 2050 pour atteindre la carboneutralité.

«Ce n’est pas une lubie. Si on veut réussir la transition qu’on à faire, c’est nécessaire. Ce qu’on annonce aujourd’hui, c’est un jalon important pour la région», renchérit-il. Embarque Bas-Saint-Laurent s’inscrit aussi dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

OFFRE SUPPLÉMENTAIRE

Ce projet est né en réponse aux coupes des services de transport d’Orléans Express, en 2014-2015 dans la région. Les villes desservies sont passées de 40 à 15, rappelle la directrice générale du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Mélodie Mondor.

«Cette situation a alerté la population, les acteurs de développement et les élus qui se sont mis en mouvement afin de développer différents projets pour retisser la desserte et pour développer de nouvelles options en matière de transport collectif sur leur territoire», explique-t-elle. Entre 2019 et 2021, les bases de la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent ont été construites et un projet a été déposé au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

La nouvelle plateforme de covoiturage agit comme une option supplémentaire pour les travailleurs qui parcourent des trajets précis entre certaines municipalités quotidiennement, les étudiants et les gens qui veulent se rendre à des rendez-vous de santé, par exemple.

«Je pense que ça va offrir à 100 % de la population qui est capable de maitriser [les outils numériques], la possibilité de se déplacer partout sur le territoire […] Nous sommes en plein centre du Bas-Saint-Laurent et nous avons plein d’occasions d’offrir ou de demander des ‘’lifts’’. Les déplacements se font autant vers Rimouski ou Rivière-du-Loup», a réagi le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.

Son confrère de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, croit que l’activation de ce service est une excellente nouvelle pour les municipalités plus éloignées de Rivière-du-Loup, comme Saint-Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, ou L’Isle-Verte.

«Bien souvent, il y a des gens qui font des trajets vers la ville-centre le matin et qui reviennent en fin de journée […] Ça permet à nos ainés d’avoir accès à des moyens de transport qui leur permettent d’être maintenus en hébergement dans nos milieux. Ils peuvent se déplacer vers la ville-centre Rivière-du-Loup pour avoir accès à des services.»

Patrick Morin souligne qu’Embarque Bas-Saint-Laurent est complémentaire à Amigo Express, puisqu’il vise l’offre de transport à l’intérieur d’une même région. Les usagers devront accepter les conditions d’utilisation, mais pour le moment, aucun mécanisme ne permet l’évaluation des conducteurs ou des passagers. Un onglet de signalement ou de plainte est disponible afin de dénoncer les comportements qui ne seraient pas adéquats. Il est possible de visiter la plateforme au embarquebsl.com.

