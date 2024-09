Apprendre en plein air à l’école internationale Saint-François-Xavier

L’équipe de l’école internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup a officiellement inauguré sa nouvelle classe extérieure, le 19 septembre. Les élèves ont désormais accès à un espace qui a été aménagé au cours de l’été afin d’apprendre en plein air.

Des tables, bancs et balançoires font face à un grand tableau blanc, sous un abri supporté par des rondins. Le travail en équipe et la collaboration entre les enfants sont favorisés par l’aménagement de cet espace. L’usage du bois, un matériau durable, a été privilégié.

La création de cette classe extérieure découle d’un besoin qui a été exprimé par le personnel enseignant, précise la directrice de l’établissement, Karine Bernier. «On a tous été très emballés par cette façon de faire […] On est vraiment très fier de ce beau projet», a-t-elle commenté.

Des bacs de jardinage ont aussi été ajoutés sur le terrain de l’école et une borne d’accès à Internet a été installée. Ce projet, qui totalise un investissement de 120 000 $, a nécessité quatre ans de travail et l’implication de nombreux partenaires. Le sol a dû être excavé et nivelé, puisque ce secteur de la cour était situé dans une pente.

«Ça vient bonifier les possibilités d’enseignement qu’on a. On peut sortir de la classe pour venir ici. Les élèves sont vraiment motivés quand on leur annonce qu’on va aller passer une période à l’extérieur», rapporte Josiane Bérubé, enseignante de 5e année à l’école internationale Saint-François-Xavier.

Quelques minutes après l’arrivée de ses élèves à la classe extérieure, elle remarque qu’ils sont plus calmes et concentrés. «Ça respire. On se sent bien dans la nature, on est zen. C’est le même effet qui se produit auprès d’eux», complète-t-elle.

Cet aménagement offre aussi de la flexibilité aux enseignantes. Elles peuvent d’ailleurs réserver les plages horaires via une application. Presque toutes les périodes ont été occupées depuis la rentrée scolaire. Les lieux peuvent aussi être utilisés par la communauté, même en hiver. Des supports à vélo s’ajouteront aux aménagements prochainement.

» À lire aussi : Projet de classe extérieure à l’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup