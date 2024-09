Un chien euthanasié après une agression

Dans le but de découvrir les services offerts dans leur milieu de vie, rencontrer leurs élus et peut-être même se faire des amis, les nouveaux Louperivois sont invités à un rassemblement festif le dimanche 22 septembre, de 11 h à 14 h, au parc Blais, situé à l’intersection des rues Lafontaine et du Rocher. Comme le veut la tradition, la Ville de ...