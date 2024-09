Han-Logement inaugure 24 logements sociaux à Rivière-du-Loup 

L’organisme Han-Logement a inauguré son ensemble résidentiel de 24 unités de logement abordable situé à l’entrée ouest de Rivière-du-Loup, ce mardi 17 septembre. Il s’agit d’un complexe de trois immeubles destiné exclusivement aux personnes en situation de handicap physique ou intellectuel dont la réalisation est estimée à 6,7 M$.

Même s’il s’agissait d’un événement symbolique, les unités étant déjà toutes occupées, les sourires étaient très nombreux près du boulevard de l’Hôtel-de-Ville. On y a souligné l’importance de ce projet porteur dans la communauté, les besoins de logements sociaux étant criants dans la région, comme ailleurs au Québec.

«L’inauguration de ces 24 logements adaptés et abordables à Rivière-du-Loup marque un moment déterminant pour Han-Logement, car il s’agit de la première réalisation de notre pôle Bas-Saint-Laurent–Gaspésie. Ce projet lance officiellement une série d’initiatives dans cette région, ouvrant la voie à de nombreux autres développements à venir», s’est réjouie Anik Roy Trudel, présidente et cheffe de la direction de Han-Logement.

«Aujourd’hui, c’est un jour de fête. On voit le résultat, les gens sont bien et heureux. Il y a beaucoup de joie qui règne ici aujourd’hui», a-t-elle souligné.

Ce projet de Han-Logement comprend trois bâtiments de 8 unités modernes et lumineuses. Chacune d’entre elles comprend une cinquantaine de petites améliorations et modifications, comme la hauteur des interrupteurs et des électroménagers, permettant de faciliter la vie des locataires qui peuvent avoir des défis de mobilité.

Le complexe portera d’ailleurs à l’avenir le nom «Les Habitations Yves Grandmaison», en l’honneur d’un homme qui a grandement contribué à la mission d’Han-Logement et au bienêtre de nombreuses personnes vivant en situation de handicap dans la région de l’Estrie. Fait à noter : M. Grandmaison possède des racines à Saint-Pacôme et à L’Isle-Verte, ce qui a rendu cet hommage encore plus spécial pour lui au Bas-Saint-Laurent.

Présent aux côtés d’autres dignitaires, de plusieurs conseillers municipaux et de membres de l’équipe administrative, le maire de Rivière-du-Loup Mario Bastille était très fier de la réalisation de ce complexe locatif en sol louperivois. Il estime même qu’il s’agit d’une des plus belles réalisations du conseil actuel depuis son arrivée en poste.

«La collaboration entre les gens de Han-Logement et les employés municipaux a été exceptionnelle du début à la fin. Nous avions clairement besoin d’un tel projet à Rivière-du-Loup : toute personne, peu importe son statut ou ses capacités, a droit à un logement décent. Pour les personnes handicapées, ce logement doit tenir compte de leurs spécificités. C’est donc mission accomplie!», a-t-il souligné.

«JE VIS LE BONHEUR»

La fierté et le bonheur des résidents rencontrés étaient aussi palpables, lors de la fête d’inauguration. Marie-Josée Fraser, par exemple, ne cachait pas sa joie d’avoir enfin un milieu de vie lui permettant plus d’autonomie et d’indépendance. Elle se trouve aujourd’hui «très chanceuse», après avoir attendu ce moment très longtemps.

«Je suis la plus heureuse du monde. C’est le plus beau jour de ma vie, un rêve qui se réalise», a-t-elle partagé en faisant visiter son logement 4 ½.

Installée depuis juillet, elle s’est dit impressionnée par la luminosité, l’espace disponible et la qualité des aménagements. Un constat partagé par sa maman à ses côtés. «Tout est vraiment très beau. Je suis tellement heureuse pour elle. Elle est très bien et pour moi, c’est aussi très sécurisant», a-t-elle indiqué.

Notons que plusieurs partenaires ont été impliqués dans le financement de ce projet de grande envergure. Le gouvernement du Québec, notamment, a alloué près de 3,9 M$ par l’entremise de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Pour sa part, Desjardins a ajouté un financement hypothécaire de 1,4 M$, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a investi 600 000 $ et la Ville de Rivière-du-Loup a offert le terrain, ce qui représente une contribution de 750 000 $.

Tous les locataires admissibles pourront aussi bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Rivière-du-Loup.

VERS UN AUTRE COMPLEXE À SAINT-LUDGER?

Ce projet, qui s’inscrivait directement dans les priorités du conseil municipal, a ouvert la voie à un partenariat qui pourrait se poursuivre à Rivière-du-Loup, alors que d’autres logements sont envisagés au sud de la rue Gilles, dans le quartier Saint-Ludger.

À ce sujet, Anik Roy Trudel est demeurée prudente, confirmant que plusieurs détails devaient toujours être attachés avant qu’une annonce officielle puisse être réalisée.