Rétrospective 2024 : mars

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Mettre ses mots au service des autres

Si l’on vous dit qu’il existe un service de proximité qui vous aide à rédiger et à réviser des lettres, à remplir divers formulaires ou encore, à écrire des biographies? L’amoureuse des mots et de la langue française, Corine de Repentigny, porte le titre d’écrivaine publique depuis peu de temps. Un métier qui lui permet de prêter sa plume aux personnes qui éprouvent des difficultés, ou qui ont des besoins précis en communication écrite.

La polyvalence de Tristan Pomerleau

Tristan Pomerleau ne serait pas originaire du coin qu’il serait tout de même l’un des favoris des partisans des 3L de Rivière-du-Loup, lui qui se démarque par son éthique de travail, son leadership et sa contribution dans tous les aspects du jeu. Alors imaginez à quel point il est apprécié au Centre Premier Tech les soirs de matchs, quand on ajoute qu’il est Louperivois et qu’il a à cœur le succès de l’équipe locale.

Ouvrir la voie à une cohabitation routière harmonieuse à Rivière-du-Loup

À travers le rythme effréné de la vie quotidienne nous développons de petits raccourcis, des mauvaises habitudes, qui nous rendent toujours plus pressés. Sur la route, ces comportements se traduisent par des arrêts obligatoires écourtés, des klaxonnements abusifs et même l’omission de céder le passage aux traverses piétonnières. Un manque de civisme flagrant dénoncé par des marcheurs louperivois, dont Réal Proulx, qui craint maintenant de franchir la rue.

Le statut de Simon Croz enfin rétabli

Le Pistolois d’adoption,Simon Croz, a officiellement reçu son permis de travail ouvert ce 4 mars après 10 mois à se battre sans relâche. Après la mobilisation #unispoursimon, la récolte de plus de 13 600 signataires sur la pétition en ligne, la médiatisation de sa situation et le travail du député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques Maxime Blanchette-Joncas, le cinéaste a pu recouvrer l’entièreté de ses droits.

Le temps presse pour le Corégone

Les semaines à venir seront déterminantes pour la prochaine saison du Corégone, le traversier qui assure un lien maritime entre Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Juste-du-Lac. Si aucune aide financière ne lui est accordée par le gouvernement du Québec, celle-ci pourrait même être menacée et le bateau pourrait être forcé de demeurer à quai.

Divulgation d’échanges entre la Ville de Rivière-du-Loup et le CISSS du Bas-Saint-Laurent

Entre décembre 2021 et janvier 2022, la Ville de Rivière-du-Loup a agi comme une courroie de transmission d’informations entre le promoteur immobilier Groupe Medway et le CISSS du Bas-Saint-Laurent. C’est ce qui ressort de nombreuses correspondances échangées entre le directeur général de la Ville et un fonctionnaire du CISSS.

À la recherche d’une solution durable pour la palissade du Fort Ingall

Plusieurs poteaux de la palissade qui entoure les bâtiments du Fort Ingall de Témiscouata-sur-le-Lac sont inclinés, endommagés par le temps et les moisissures, puisqu’ils sont directement plantés dans la terre. L’équipe de ce site patrimonial classé travaille dans l’ombre depuis plusieurs mois afin de trouver une technique de restauration qui pourrait permettre de remédier à la situation.

Québec autorise la reconstruction du poste de la SQ de Témiscouata-sur-le-Lac

Après 15 ans d’attente et de démarches, la MRC de Témiscouata a finalement reçu une bonne nouvelle, ce 13 mars. La reconstruction d’un nouveau poste de la Sûreté du Québec a été autorisée par le gouvernement du Québec à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac, confirme le préfet Serge Pelletier.

Pont temporaire : une expropriation dénoncée à Rivière-du-Loup

Les travaux majeurs qui doivent être réalisés sur le pont d’Amour de Rivière-du-Loup ne se feront pas sans heurt et certains citoyens n’auront pas eu à attendre le début du chantier d’avril 2025 afin de vivre des désagréments. Parlez-en à Simon Lavoie, un investisseur immobilier de la région, qui doit aujourd’hui conjuguer avec un avis d’expropriation du ministère des Transports du Québec.

Entre l’histoire et la moto, la grande passion d’Éric Gagnon

Dans un petit atelier, situé au cœur de Rivière-du-Loup, des outils, des affiches vintages, des skates, des casques et des anciens réservoirs à essence de moto couvrent les murs. Éric Gagnon y consacre son temps libre à restaurer sa plus récente acquisition, une Harley-Davidson FLH 1979. Un vrai passionné de moto et d’histoire que l’on pourra suivre à travers la réalisation de son projet, dans la toute nouvelle série «Bécanes de rêve» diffusée dès le 21 mars, à Historia.

Un grand projet vélo en branle au Témiscouata

La MRC de Témiscouata a de grandes ambitions quant au développement de l’offre cyclotouristique sur son territoire. Parmi les chantiers en travail, elle souhaite notamment aménager un circuit qui permettrait aux amateurs de déplacements à deux roues d’effectuer une boucle complète autour du lac Témiscouata.

Un artiste au service de la beauté…et des oiseaux

À Saint-Guy se cache le photographe d’oiseaux, Michel April. Personne ne l’aperçoit sur les routes à chercher l’espèce rare que tous s’évertuent à capturer, ni ne le voit aux abords des forêts à essayer de capter le Grand-duc d’Amérique dans sa lentille. Il se trouve tout simplement chez lui, derrière sa maison, dans une petite cabane aménagée spécialement pour prendre en photo la faune ailée de passage dans son petit coin de pays.

Meurtre à Cacouna : Steve Chassé accusé d’outrage à un cadavre et de deux tentatives de meurtre

Quatre nouvelles accusations ont été déposés contre Steve Chassé en lien avec le meurtre d’un septuagénaire qui aurait été commis à Cacouna, en octobre 2023. Deux chefs de tentative de meurtre à l’endroit de deux policiers se sont ajoutés à son dossier, en plus d’outrage à un cadavre et de décharge d’une arme à feu avec insouciance.

Près de 8 000 signatures pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup

La pétition citoyenne visant le maintien de la traverse au quai de Rivière-du-Loup a finalement récolté 7 919 signatures. Le volumineux document a été déposé au bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, le lundi 18 mars en début d’après-midi.

Saint-Louis-du-Ha! Ha! rembourse illégalement des dons à la CAQ

Une autre histoire d’un cocktail de financement à 100 $ de la Coalition avenir Québec défraie la manchette, ce 20 mars. Cette fois, ce souper-conférence permettait aux élus locaux de rencontrer la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest, en compagnie de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, le 26 octobre 2023 au Club de golf de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

La centrale hydroélectrique Hydro-Fraser s’envole en fumée

Un incendie a complètement ravagé la centrale hydroélectrique Hydro-Fraser située au 1, rue de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, ce 25 mars. Le Service de Sécurité incendie de la ville a combattu les flammes pendant plus de six heures. Au petit matin, le 26 mars, de la fumée s’échappait encore des décombres du bâtiment.

