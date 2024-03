Le statut de Simon Croz enfin rétabli

Le Pistolois d’adoption,Simon Croz, a officiellement reçu son permis de travail ouvert ce 4 mars après 10 mois à se battre sans relâche. Après la mobilisation #unispoursimon, la récolte de plus de 13 600 signataires sur la pétition en ligne, la médiatisation de sa situation et le travail du député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques Maxime Blanchette-Joncas, le cinéaste a pu recouvrer l’entièreté de ses droits.

La nouvelle a été confirmée lors d’un point de presse tenu la salle Édith-Martin du centre culturel de Trois-Pistoles. Hubert, le fils de la conjointe de M. Croz, a ouvert la lettre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) reçu le matin même. Simon Croz a ensuite brandi fièrement le document sous une foule d’applaudissements de la quinzaine de personnes venue le soutenir.

«C’est un soulagement! On va pouvoir à nouveau faire des projets, on va pouvoir renflouer un petit peu le compte en banque et je vais surtout pouvoir me rendre utile dans ma communauté, reprendre le travail», a partagé le Pistolois.

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, puisqu’il a aussi partagé qu’il occuperait maintenant le poste de coordonnateur aux développements à la Ville de Trois-Pistoles. Un poste qui lui correspond, lui permettra d’oublier les mois passés et de regarder vers l’avant. «Ça me tient à cœur de développer la Ville de Trois-Pistoles, la communauté aux alentours», soutient-il.

Avec un cinquième membre de la famille qui pointera le bout de son nez en juin, la famille de Simon Croz peut enfin respirer normalement, sans poids sur les épaules à la suite de cette nouvelle. «Là on va dormir plus tranquille», confie le cinéaste originaire de France.

La prochaine étape pour Simon Croz sera l’obtention de sa résidence permanente. Cette dernière a été jugée conforme. Il attend maintenant qu’elle soit délivrée, dans les alentours de septembre 2025 si tout va bien. Par la suite, dans quelques années, il enclenchera les démarches pour devenir un citoyen canadien.

