Près de 8 000 signatures pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup 

La pétition citoyenne visant le maintien de la traverse au quai de Rivière-du-Loup a finalement récolté 7 919 signatures. Le volumineux document a été déposé au bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, ce lundi 18 mars en début d’après-midi.

Avec quelques centaines de feuilles dans les bras, le citoyen Marc Morin a rencontré la députée durant quelques minutes dans ses locaux du boulevard de l'Hôtel-de-Ville. Il lui a remis le document en lui demandant de le faire acheminer à la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault. Notons que les médias n’ont pas pu assister à cet échange.

À sa sortie, le résident du secteur de la Pointe a parlé d’une rencontre courte, mais cordiale. «[Mme Dionne] a pris acte de la pétition. Elle s’est aussi engagée à la remettre à la ministre Guilbault», a-t-il dit.

Au cours des dernières semaines, Marc Morin et une autre personne ont rencontré des centaines de citoyens de la région et d’ailleurs afin de discuter de l’avenir de la traverse. Des feuilles à remplir ont aussi été laissées dans une centaine de commerces louperivois, en collaboration avec la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et Espace Centre-Ville.

Le citoyen engagé estime aujourd’hui que sa démarche envoie un message fort aux élus de l’Assemblée nationale et il estime qu’il doit être entendu. Il a d’ailleurs reçu une un avis positif de tous les partis d’opposition, à l’exception du Parti conservateur du Québec.

«Je pense que 7 919 noms, c’est remarquable», a-t-il soutenu. «Les réponses étaient très enthousiastes […] Je me demande parfois ce qu’on aurait pu faire avec plus de gens et un peu plus de temps, mais nous sommes satisfaits.»

Selon lui, la majorité des personnes rencontrées sur le territoire louperivois tiennent à leur traverse et elles seront heurtées si elle quitte pour la municipalité voisine.

«Certaines personnes auraient signé [la pétition] à deux mains si elles le pouvaient. Elles veulent vraiment la garder», a-t-il ajouté au sujet de cette infrastructure maritime qui fêtera bientôt ses 115 ans.

En réaction au dépôt de cette pétition, la députée Amélie Dionne a déclaré : «L’implication citoyenne fait partie des valeurs que je préconise comme députée. Monsieur Morin m’a fait la demande de remettre cette pétition à ma collègue Geneviève Guilbault, ce que je ferai cette semaine à l’Assemblée nationale.»

Rappelons que Marc Morin a lancé ce projet en février. Le citoyen a décidé de ne pas rester les bras croisés et «de prendre les choses en main» pour que le lien maritime soit maintenu où il est actuellement.

En décembre 2021, le député Denis Tardif avait déposé une pétition de 1 529 noms à l’Assemblée nationale. Celle-ci, à l’image de la plus récente, exigeait que le gouvernement du Québec maintienne «sans condition » le service de traversier à la Pointe de Rivière-du-Loup et qu’il procède aux travaux d’aménagement requis pour en assurer la pérennisation.