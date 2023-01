Rétrospective 2022 : avril

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Développement résidentiel : un projet de 14 M$ pour remplacer le Motel Loupi

Le paysage immobilier louperivois pourrait s’enrichir d’une cinquantaine de nouvelles unités d’habitation de qualité à court et moyen terme, alors qu’un promoteur local, l’homme d’affaires David Dubé, souhaite réaliser un important projet de développement résidentiel évalué à 14 M$ sur des terrains de la rue de l’Ancrage dans le quartier de la Pointe.

Un projet de 40 M$ à Cacouna pour Groupe Lebel

Une usine de fabrication de granules de bois destinées au marché européen a été construite au cœur du parc industriel de Cacouna par le Groupe Lebel. Un projet estimé à plus de 40 M$ qui permettra à l’entreprise familiale d’optimiser sa croissance et de concrétiser une vision réfléchie depuis une vingtaine d’années.

Le conseiller municipal de Saint-Antonin Alain Castonguay suspendu 90 jours

Le conseiller municipal de Saint-Antonin Alain Castonguay a plaidé coupable devant la Commission municipale du Québec le 2 mars au manquement déontologique qui lui était reproché. Il détenait un intérêt pécuniaire dans sept contrats conclus avec la Municipalité, totalisant 1 667,02 $. Le conseiller a été suspendu sans rémunération pour une durée de 90 jours à partir du 5 avril en raison de ce manquement au code d’éthique des élus municipaux de Saint-Antonin.

Cabanes de pêche à l’abandon : L’Isle-Verte compte agir

La Municipalité de L’Isle-Verte ne restera pas les bras croisés, alors qu’elle observe une problématique liée à l’abandon de cabanes de pêche sur les glaces à l’embouchure de la rivière Verte. L’administration municipale a fait ses devoirs et s’est assurée d’instaurer un cadre légal en vue de la prochaine saison.

Il fraude sa mère et écope de 12 mois de prison

Multiples fraudes, fabrication de faux chèques, vols à l’étalage, Alexandre Roussel-Dionne comptait une douzaine de dossiers à son actif au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il les a tous réglés en plaidant coupable à une kyrielle d’accusations le 31 mars, écopant par la même occasion d’une peine d’emprisonnement de 12 mois.

L’humoriste Philippe Bond accusé d'avoir dépassé la limite d'alcool permise au volant à Rivière-du-Loup

L’humoriste et animateur de radio Philippe Bond a fait face à une accusation en lien avec l'alcool au volant relativement à des évènements survenus du 30 au 31 mars à Rivière-du-Loup.

La communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup se mobilise pour sauver son 3e secondaire

Parents, élèves, mairesse, préfet, entrepreneurs et gens de la communauté se sont rassemblés au gymnase de l’école des Vieux-Moulins de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup le 11 avril afin de demander que la modification des services qui entrainera la fermeture du groupe de secondaire 3 soit reportée d’un an par le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Le Témiscouata précurseur d’un nouveau modèle de services de garde au Québec

Cinq projets-pilotes de responsables en services de garde (RSG) en communauté verront le jour au cours des prochains mois dans la région du Témiscouata. Un assouplissement des exigences réglementaires permet maintenant aux RSG d’offrir leurs services à l’intérieur d’un local fourni par la communauté plutôt qu’à leurs résidences. Le CPE les Calinours de Témiscouata-sur-le-Lac est le premier au Québec à démarrer ce nouveau modèle. À Saint-Michel-du-Squatec, l’édifice municipal accueillera un groupe d’une douzaine d’enfants.

Une manifestation perturbe les audiences au palais de justice de Rivière-du-Loup

Une quarantaine de manifestants portant des chandails identifiés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) avec le message «Outrage à la justice» ont perturbé les activités au palais de justice de Rivière-du-Loup dès le début des audiences vers 9 h 30 le 14 avril.

Denis Tardif ne sollicitera pas un nouveau mandat

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, a confirmé le vendredi 15 avril qu’il ne sollicitera pas un second mandat l’automne prochain. Ce dernier était en arrêt de travail depuis le 30 aout 2021 pour des raisons de santé. Il s’agissait alors d’un deuxième arrêt pour le député alors qu’en mars 2021, il avait été contraint de prendre une pause en raison de problèmes cardiaques.

Les rencontres humaines avant tout

Quand le Louperivois Yvan L’Heureux a fait le voyage au Maroc afin de participer au légendaire Marathon des sables, au début du mois d’Avril, il ne cachait pas y aller pour performer et «courser» jusqu’à la ligne d’arrivée. C’était l’objectif initial et c’était vrai jusqu’au départ où il en a finalement décidé autrement.

François Legault officialise la candidature d’Amélie Dionne pour la CAQ

Amélie Dionne a été nommée candidate de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata pour les élections provinciales 2022. Le tout a été confirmé par le chef de la CAQ et premier ministre du Québec François Legault lors d’un point de presse le 21 avril.

Le Carrefour d’Initiatives populaires remet son premier prix Renée-Lévesque

Le Carrefour d’Initiatives populaires (CIP) a remis, pour la toute première année, le prix Renée-Lévesque à sa pionnière qui a donné 25 ans de sa vie à l’organisme, l’unique Renée Lévesque. C’est le 28 avril, lors d’une rencontre entre bénévoles et acteurs du Carrefour qui a eu lieu au Salon de quilles 600, que Karine Jean, directrice générale, a remis le prix à la récipiendaire au nom du conseil d’administration du CIP.

Le préfet Michel Lagacé envisage des recours judiciaires contre la radio CIEL-FM

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a affirmé que des écrits Facebook de l’ex-maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard, relayés par la station de radio CIEL-FM de Rivière-du-Loup, lui «portent un préjudice grave et sont une atteinte réelle à [sa] réputation». En point de presse le vendredi 29 avril, M. Lagacé a confirmé qu'il analysait les démarches légales à sa disposition au regard de ces propos qualifiés «d'erronés et non fondés».

Le parcours d’Ayoub Benmanssour, de la finance à la restauration

En 2020, Ayoub Benmanssour, sa conjointe Hind et leur fille Noor ont tout quitté de leur vie au Maroc afin de poser leurs valises à Rivière-du-Loup, au Québec. Ayoub a renoncé à une carrière de banquier qu’il a occupée pendant 14 ans pour travailler au restaurant McDonald’s de Rivière-du-Loup au Canada, où il a tenté sa chance. Une histoire inspirante d’immigration, d’intégration et d’ouverture aux autres.

Le prix Hommage bénévolat-Québec du Bas-Saint-Laurent remis à Guy Paquin

Le 27 avril, le gouvernement du Québec a souligné l'engagement exceptionnel de Guy Paquin, honoré dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le prix Hommage bénévolat-Québec lui a été remis dans la catégorie bénévole.

