Développement résidentiel : un projet de 14 M$ pour remplacer le Motel Loupi

Le paysage immobilier louperivois pourrait s’enrichir d’une cinquantaine de nouvelles unités d’habitation de qualité à court et moyen terme, alors qu’un promoteur local, l’homme d’affaires David Dubé, souhaite réaliser un important projet de développement résidentiel évalué à 14 M$ sur des terrains de la rue de l’Ancrage dans le quartier de la Pointe.

Ce projet privé, intitulé «Domaine de la Pointe», permettrait à terme la construction d’un ensemble immobilier de différentes maisons unifamiliales en rangées, ainsi que de plusieurs immeubles à condos, sur les terrains du 28, 32, 34, 36, 38 et 50, rue de l’Ancrage.

Concrètement, le projet serait développé sur les lots qui accueillent actuellement le Motel Loupi, de la rue de l’Estuaire à la première résidence établie à l’est. La majorité des bâtiments seraient érigés sur deux paliers face au sud. Deux autres seraient construits sur un terrain situé le long de la rue de l’Estuaire, jusqu’à la rue Hayward, au nord.

Prévu par phase, le projet comprend l’aménagement à terme de 52 nouvelles unités modernes qui bénéficieraient toutes d’une vue sur la baie, la ville de Rivière-du-Loup, ou la Pointe, le fleuve et l’archipel des Îles Pèlerins.

«Tout a été pensé afin de profiter de la beauté du site et des avantages qu’il offre, partage David Dubé, président de l’entreprise Construction Béton 4 Saisons de Saint-Arsène. Toutes les maisons situées face à la baie, en direction sud, profiteront en plus d’un ensoleillement tout au long de la journée, ce qui est assez unique dans la région.»

«La disposition des logements, l’utilisation de la topographie, les décisions qui ont été prises…tout a été fait afin d’offrir une vue à chaque unité, ajoute-t-il. Le projet a aussi été développé pour ne pas briser celle des résidents qui habitent à l’arrière sur la rue Hayward. La hauteur des bâtiments les plus au nord ne sera donc pas plus importante que ce qu’on trouve déjà avec le motel actuel.»

David Dubé a fait l’acquisition des terrains adjacents au Motel Loupi à l’automne 2020 avec l’objectif d’y construire un ensemble résidentiel. L’opportunité de faire l’achat du motel lui-même s’est cependant ensuite présentée, ce qui a permis au projet de prendre une tout autre dimension.

L’homme d’affaires assure d’ailleurs aujourd’hui que beaucoup d’efforts ont été réalisés ces dernières années afin de permettre au projet de revitaliser le secteur délaissé du Motel Loupi, de s’intégrer le plus harmonieusement possible au quartier de la Pointe et de répondre aux besoins des citoyens à la recherche d’un nouveau milieu de vie. Le mandat des architectes allait d’ailleurs en ce sens.

«On a développé un concept qui amènerait une uniformité pour le quartier et qui lui offrirait une valeur ajoutée. Les bâtiments seraient aussi construits avec des matériaux de qualité, certains biosourcés, qui dureront dans le temps», précise M. Dubé, rappelant que le Motel Loupi et les terrains adjacents n’ont plus de vocation depuis un bon bout de temps.

David Dubé précise aussi que les citoyens de la classe moyenne forment la clientèle ciblée par ce grand projet résidentiel qui a été bâti après un processus de consultation auprès d’acheteurs potentiels. L’homme d’affaires reconnaît que les besoins en logement sont importants dans la région et que les propriétés devront demeurer accessibles.

«Ce ne seront pas des condos de luxe, a-t-il assuré. Le projet a été développé pour qu’ils puissent convenir aux gens de la classe moyenne qui forment le plus grand bassin d’acheteurs.»

«UN BEAU PROJET»

Lors de la dernière séance du conseil municipal, le 28 mars, les élus ont adopté un premier projet de résolution vers la réalisation de ce projet d’envergure. Cette décision était basée sur une recommandation du comité consultatif d’urbanisme qui, à la suite d’analyses, a donné le feu vert aux membres du conseil.

Il a notamment été mentionné que le projet «n’enfreint pas les objectifs du plan d’urbanisme du secteur étant donné sa vocation résidentielle et qu’il favorise la venue de nouveaux ménages dans le quartier».

«C’est un beau projet, a d’ailleurs convenu le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille. C’est une densification quand même assez énorme sur un terrain. On a vu les plans d’implantation et ça fonctionne bien […] Je pense que pour les gens de Rivière-du-Loup, ce serait le fun d’avoir quelque chose de structurant comme ça dans ce secteur-là.»

ACCEPTATION SOCIALE

Afin qu’il puisse éventuellement voir le jour, le projet devra toutefois obtenir l’acceptation sociale des citoyens du quartier. Une consultation publique sera organisée afin de présenter davantage de détails lors de la séance du 11 avril prochain. Selon les réactions partagées, il pourrait ensuite être soumis à un processus d’approbation référendaire.

Au début de l’année 2021, un projet d’envergure souhaité dans le quartier Saint-François, sur la rue Saint-Henri, avait dû être mis sur la glace en raison d’une opposition des citoyens. Si Mario Bastille ne cache pas craindre une réaction similaire dans le parc de la Pointe, il espère néanmoins un dénouement différent. «On espère que nous sommes rendus ailleurs», a-t-il laissé entendre.

Si tout se déroule pour le mieux, David Dubé aimerait pouvoir livrer la première phase d’unités d’ici la fin de l’année 2022. La phase suivante serait alors entamée afin qu’elle soit prête à accueillir les résidents durant la saison estivale 2023.