Le prix Hommage bénévolat-Québec du Bas-Saint-Laurent remis à Guy Paquin

Le 27 avril, le gouvernement du Québec a souligné l'engagement exceptionnel de Guy Paquin, honoré dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le prix Hommage bénévolat-Québec lui a été remis dans la catégorie bénévole.

Guy Paquin s'implique à Rivière-du-Loup, sa ville d'adoption, depuis des décennies autant dans les loisirs, les arts, les organismes communautaires que les clubs sociaux. Ce n’est pas le premier prix qu’il remporte pour sa contribution, il a aussi gagné le prix Jean-Foster, le mérite municipal Yves-Godbout pour ses engagements dans la communauté louperivoise ainsi que plusieurs mentions honorifiques dans les réseaux scolaires et sportifs de la région.

Ce sont le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, puis Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent qui ont souligné la précieuse contribution de M. Paquin ans le cadre de la remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui célèbrent leur 25e anniversaire.

«Je suis touché par la générosité de ces bénévoles et de ces organismes qui prouve que l'action bénévole est une valeur bien ancrée au Québec. Je les remercie pour leur engagement dans leur communauté. Ces personnes dévouées sont des modèles pour l'ensemble de la population. Ils contribuent à faire du Québec une société toujours plus juste et solidaire», a déclaré Jean Boulet. Mme Proulx a rajouté que l’apport de ces personnes engagées et dévouées est essentiel pour le développement et le bien-être de la communauté.

Ces prix permettent de reconnaître l'apport considérable de personnes et d'organismes bénévoles au sein de leur communauté. Cette année, parmi près de 200 candidatures reçues au total pour quatre catégories, ce sont 40 lauréates et lauréats qui ont été honorés. Le comité de sélection était composé de représentants de la famille de Claude Masson, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

Pour obtenir plus d'information sur les lauréates et lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec, il faut se rendre au : Québec.ca/hommagebenevolat.