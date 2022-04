Le Témiscouata précurseur d’un nouveau modèle de services de garde au Québec

Cinq projets-pilotes de responsables en services de garde (RSG) en communauté verront le jour au cours des prochains mois dans la région du Témiscouata. Un assouplissement des exigences réglementaires permet maintenant aux RSG d’offrir leurs services à l’intérieur d’un local fourni par la communauté plutôt qu'à leurs résidences. Le CPE les Calinours de Témiscouata-sur-le-Lac est le premier au Québec à démarrer ce nouveau modèle. À Saint-Michel-du-Squatec, l’édifice municipal accueillera un groupe d’une douzaine d’enfants.

Quatre autres municipalités du Témiscouata auront leurs propres projets, soit Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Biencourt et Lac-des-Aigles. Les initiatives déployées dans la région pourraient être exportés dans plusieurs autres communautés rurales du Québec, indique le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

«Je pense qu’on va faire des familles satisfaites au Québec. C’est une fierté que ce soit démarré au Témiscouata […] La perte des RSG des dernières années, on l’a vraiment sentie et on voulait mettre l’épaule à la roue et travailler pour trouver des solutions», explique le directeur général du bureau coordonnateur du CPE Les Calinours et maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais. Ce dernier a déjà reçu des appels d’autres MRC intéressées par cette initiative.

NOUVEAUX MODÈLES

Les éducatrices participant à ces projets-pilotes conserveront leur statut de travailleuses autonomes ainsi que les avantages des services éducatifs en milieu familial, tout en travaillant dans un local situé hors de leur résidence. «Si une éducatrice a une assistante, on peut aller jusqu’à neuf enfants. Deux éducatrices peuvent se regrouper et en accueillir 12. Elles sont liées à un bureau coordonnateur pour la garde en milieu familial», explique Mathieu Lacombe.

D’autres modèles pourraient aussi émerger, comme un partenariat entre quatre personnes responsables partageant un espace fourni par la communauté afin d’offrir un service de garde avec des horaires atypiques, indique M. Lacombe. La directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance a travaillé en collaboration avec Denis Blais du CPE les Calinours afin d’innover pour développer la garde en milieu familial autrement.

Ces projets-pilotes s’inscrivent dans le Grand chantier pour les familles lancé en octobre dernier par le ministère de la Famille du Québec. Le gouvernement s’est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d’ici mars 2025. Ce plan prévoit la création de 37 000 places subventionnées pour compléter le réseau des services de garde éducatives à l’enfance d’ici trois ans.

Plus de détails concernant cette initiative seront disponibles dans votre édition d'Info Dimanche du 13 avril 2022.