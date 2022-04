Un projet de 40 M$ à Cacouna pour Groupe Lebel

Le Groupe Lebel poursuit annonce ce lundi la construction d’une toute nouvelle usine de granules de bois à Cacouna, où le Groupe est présent depuis 2002, un projet de 40 M$. Pour cette entreprise familiale, implantée depuis plus de 65 ans dans le Bas-Saint-Laurent, la pérennité de la ressource forestière et les opérations de transformation du bois sont l’essence de sa mission.

«L’usine nous permettra d’optimiser notre plan de croissance, en nous permettant d’écouler nos sous-produits invendus ainsi que ceux issus de la transformation de bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Le choix de la municipalité de Cacouna comme localisation de la future usine est hautement stratégique étant donné la proximité du port de Gros-Cacouna ainsi que de nos activités de première transformation», a précisé Louis-Frédéric Lebel, président-directeur général de Groupe Lebel.

Le Groupe Lebel souligne l’apport financier de près de 15 M$ de ses partenaires clés pour ce projet de 40 M$. Ainsi, le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec a consenti un prêt de 12 M$. Pour sa part, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, incluant un apport du ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, y a contribué à la hauteur de 1,75 M$. Finalement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, issu de son programme Innovation Bois, participe à la hauteur de 1 M$.

«Les perspectives de marché à long terme en Europe sont très bonnes, particulièrement pour la substitution du charbon. Il s’agit donc d’un projet vert qui solidifie nos opérations de scierie en participant également à la lutte aux changements climatiques», a ajouté Pierre-Olivier Morency, directeur de Lebel Énergie.

La première phase d’opérations de l’usine débutera dès 2023 et aura une capacité annuelle de près de 100 000 tonnes métriques de granules de bois. L’objectif du Groupe Lebel est d’acheminer la majorité de sa production sur les marchés internationaux en croissance.

«Nous sommes très fiers d’avoir confié l’ingénierie de procédé et l’exécution du projet à Prodesa qui est un acteur international dans la construction d’usines de production de granules de bois et qui réalise des usines clé en main tant en Europe qu’en Asie, de même qu’en Amérique du Nord. Prodesa nous apporte une grande expertise sur le procédé et des garanties de performance», a aussi déclaré Louis-Frédéric Lebel.

Il importe aussi de remercier les partenaires locaux qui, par leur professionnalisme et leur dévouement, contribuent déjà à la réalisation de ce projet d’envergure.

«Ce projet cadre avec les orientations stratégiques pour ce port, définies par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et approuvées par le ministère des Transports du Québec. La Société est heureuse de pouvoir appuyer Groupe Lebel dans son projet d’expansion qui a des retombées majeures pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie», a mentionné pour sa part Anne Dupéré, présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Avec cet investissement, Groupe Lebel prévoit créer une vingtaine d’emplois directs à Cacouna et contribuer au maintien d’emplois régionaux rattachés au milieu forestier. Groupe Lebel tient aussi à signifier à la main d’œuvre qu’il est dès maintenant prêt à l’accueillir et à la former.