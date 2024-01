Rétrospective 2023 : avril

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Quatre fois plus d’accidents mortels sur la route 132 que sur l’autoroute 20 en dix ans

Info Dimanche a recensé tous les accidents graves et mortels survenus entre 2011 et 2021 sur l’autoroute 20 et sur la route 132 entre Rivière-du-Loup et Rimouski (secteur le Bic)*. En dix ans, 25 personnes ont perdu la vie lors de 20 accidents de la route sur ces deux axes. Environ 84 % d’entre elles, soit 21 victimes, sont décédées sur la route 132.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/483674/quatre-fois-plus-daccidents-mortels-sur-la-route-132-que-sur-lautoroute-20-en-dix-ans

La pharmacie Brunet de Trois-Pistoles est vendue

Généralement, un changement de propriétaire dans une entreprise implique aussi un changement de garde à sa direction. Parce qu'on ne fait jamais rien comme ailleurs dans les Basques, Jean-François Desgagnés et Majella Martin demeureront bien actifs au sein de la pharmacie Brunet de Trois-Pistoles qui a été acquise par David Sanchez et David Camargo.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/483813/la-pharmacie-brunet-de-trois-pistoles-est-vendue

Un nouveau souffle pour le monastère des sœurs Clarisses de Rivière-du-Loup

Un vent de renouveau pourrait bientôt souffler sur l’ancien monastère des sœurs Clarisses de Rivière-du-Loup, alors qu’un grand chantier d’une cinquantaine de logements abordables, prévus en deux phases, est sur les rails. Un dossier qui avançait bien, mais qui a fini par ralentir avant d’être mis sur pause cette année. Un projet évalué à plus de 50 M$ qui a refroidi les ardeurs du Groupe Aténa.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484041/un-nouveau-souffle-pour-le-monastere-des-surs-clarisses-de-riviere-du-loup

Blessé, Alex Belzile voulait continuer de se prouver

Alex Belzile a joué 31 matchs dans l’uniforme du Canadien de Montréal cette saison, un sommet pour lui dans la LNH en carrière, mais le natif de Saint-Éloi tenait tout de même à retourner le plus rapidement possible sur la glace après avoir subi sa blessure à la jambe, samedi dernier. «Dans ma tête, il fallait que je rembarque», a-t-il partagé aux médias montréalais.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/484077/blesse-alex-belzile-voulait-continuer-de-se-prouver

Traverse vers l’ile Verte : la STQ fait l’acquisition d’une embarcation de relève

La Société des traversiers du Québec (STQ) a trouvé une embarcation de relève pour ses traverses de L’Isle-aux-Grues et de l’ile Verte. Elle a annoncé avoir fait l’acquisition du bateau Sauvagîles, auprès de la Société Duvetnor, le 5 avril.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484143/traverse-vers-lile-verte-la-stq-fait-lacquisition-dune-embarcation-de-releve

Place aux festivités du 350e anniversaire de Rivière-du-Loup

Une histoire de 350 ans, ça se célèbre! Et c’est bien ce que compte faire la Ville de Rivière-du-Loup en 2023. Une année qui sera marquée par une programmation familiale et diversifiée qui permettra, espère-t-on, aux citoyens louperivois de se rassembler, de commémorer et d’en apprendre davantage sur leur histoire.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484220/place-aux-festivites-du-350e-anniversaire-de-riviere-du-loup

Airbnb au Bas-Saint-Laurent : une industrie en pleine mouvance

En février dernier, plus de 829 annonces d’hébergement locatif étaient offertes au Bas-Saint-Laurent sur la plateforme Airbnb. Du lot, seulement 25 % des sites proposés affichaient un numéro d'enregistrement de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) pourtant obligatoire.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/484261/airbnb-au-bas-saint-laurent-une-industrie-en-pleine-mouvance

Le grand virage de Benjamin Fortin

Le 7 juillet 2017, près d’une semaine suivant son 30e anniversaire, la vie de Benjamin Fortin a pris un tout autre virage... dans une courbe à Cacouna. «Ce que tu refuses d’apprendre dans le calme, la vie te l’apprendra dans les larmes», dit le proverbe.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484111/le-grand-virage-de-benjamin-fortin

«La haine n’a pas sa place et c’est imputable» - Sébastien Rioux

Menaces de mort, fausses rumeurs, images scatologiques trafiquées, insultes, création de faux comptes, voilà le cocktail imbuvable auquel Sébastien Rioux de Trois-Pistoles a eu droit pendant 15 mois entre 2020 et 2021. Un cocktail Molotov lancé en ligne, mais dont les répercussions bien réelles ont enflammé sa vie avec des arrière-gouts de racisme, de pédophilie et de violence.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484423/la-haine-na-pas-sa-place-et-cest-imputable-sebastien-rioux

Étudiants internationaux : deux fois plus de demandes d’admission au Cégep de Rivière-du-Loup

L’équipe du Cégep de Rivière-du-Loup a dû analyser un peu plus de 440 demandes d’admission d’étudiants internationaux qui croyaient pouvoir bénéficier d’exemptions de frais de scolarité à l’automne 2023 dans le cadre de l’Opération main-d’œuvre du gouvernement du Québec. Ils seront environ une douzaine à pouvoir accéder à ce programme.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484613/etudiants-internationaux-deux-fois-plus-de-demandes-dadmission-au-cegep-de-riviere-du-loup

Entre la jeunesse et la sagesse de Josée Vaillancourt

Les yeux brillants, perçants et parfois moqueurs de Josée Vaillancourt rappellent le titre de cette chanson des sœurs Kate & Anna McGarrigle, «Entre Lajeunesse et la sagesse». Quelques minutes en sa présence suffisent pour être touché par cette optométriste au cœur jeune, qui profite des premiers jours d’une retraite s’annonçant florissante.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484662/entre-la-jeunesse-et-la-sagesse-de-josee-vaillancourt

Rivière-du-Loup Toyota se mobilise pour Marijoelle Thibeault

Les membres de la direction de Rivière-du-Loup Toyota, soit Claude Boucher, Steeve Pelletier et Sylvie Vignet, se sont mobilisés afin d’appuyer Marijoelle Thibeault, la fille de leur employée Sandra Labrie. Ils ont remis un don de 1000 $ à la famille afin d’aider à payer les frais d’une opération importante et urgente que la jeune femme de 21 ans devra subir dans les prochains mois.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484469/riviere-du-loup-toyota-se-mobilise-pour-marijoelle-thibeault

Un «radar vivant» pour sensibiliser près des zones scolaires

Imaginez la scène. Vous prenez votre voiture vers 8 h, direction le bureau. En route, vous apercevez un jeune homme avec un sac à dos hors de l’ordinaire. À votre approche, le sac s’illumine. Vous y lisez 56 km/h d’un rouge vif. Vous circuliez au-delà de la vitesse permise dans un corridor scolaire où marchent des dizaines d’enfants chaque jour.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/484783/un-radar-vivant-pour-sensibiliser-pres-des-zones-scolaires

Procès d’Harold LeBel : Catherine Fournier révèle son identité

La plaignante dans le dossier d’agression sexuelle perpétrée par l’ex-député de Rimouski, Harold Lebel, a fait lever l’ordonnance de non-publication qui protégeait son identité, le 18 avril. Il s’agit de la mairesse de Longueuil et ancienne députée de la circonscription de Marie-Victorin, Catherine Fournier.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/484919/proces-dharold-lebel-catherine-fournier-revele-son-identite

De l’arbre à la transformation : tracer la goutte d’érable en un clic

L’Érablière de la Coulée Creuse de Saint-Athanase, qui compte 262 000 entailles, a le vent dans les voiles. En 2022, les copropriétaires de l’entreprise familiale, Sylvain Patry et ses fils François et Mickaël, ont investi plus de six millions de dollars pour développer leurs quatre infrastructures à la fine pointe de la technologie et ainsi pratiquer l’acériculture 4.0.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/485107/de-larbre-a-la-transformation-tracer-la-goutte-derable-en-un-clic

L’ile Verte au cœur du premier roman graphique de Michel Rabagliati

L’ile Verte prendra vie sous la plume du bédéiste bien connu au Québec Michel Rabagliati. Elle sera au cœur de son tout premier roman graphique intitulé «Rose à l’île». Ce lieu de grande paix, où la vie prend un autre rythme, lui a inspiré cette nouvelle création. Il y raconte une semaine de vacances entre un père et sa fille, une autofiction.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/485161/lile-verte-au-cur-du-premier-roman-graphique-de-michel-rabagliati

Ginette Reno à la rencontre de ses admirateurs

À quelques jours de ses 77 ans, Ginette Reno est partie en tournée provinciale à travers les pharmacies Jean Coutu pour faire la promotion de sa toute nouvelle biographie «Ginette» et de son plus récent album «C’est tout moi». Plus de 150 personnes ont fait la file, ce 22 avril, à la succursale de Rivière-du-Loup afin de rencontrer la célèbre chanteuse québécoise.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/485247/ginette-reno-a-la-rencontre-de-ses-admirateurs

L’Acadie du Témiscouata annule sa saison 2023

C’est la voix basse que le producteur, Étienne Deschênes, a confirmé l’annulation du spectacle estival «Le Témiscouata» qui devait être présenté cet été au BeauLieu Culturel à Témiscouata-sur-le-Lac. Quelques mois plus tard, il était sauvé par la ville de Dégelis qui a repris le flambeau des représentations.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/485365/lacadie-du-temiscouata-annule-sa-saison-2023

Le coup de barre et les mots qui tremblent d'Olivier Martin

La douceur n'est jamais loin avec Olivier Martin, auteur-compositeur-interprète de Rivière-du-Loup. Sa voix, le choix de ses mots, sa musicalité et surtout sa poésie forment ce tout unique qu'il incarne et qu'il porte tout en douceur à son nouvel album «Coup de barre». Un texte nécessaire pour se rappeler l’homme qu’il était, lui qui est décédé à la mi-décembre des suites d’un cancer.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/485502/le-coup-de-barre-et-les-mots-qui-tremblent-dolivier-martin

Quand la passion devient un boulet à la cheville

Jean-Sébastien Marquis est propriétaire de sa propre ferme laitière depuis trois ans à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. À l’époque, l’occasion était d’or de travailler dans l’agriculture et d’avoir sa propre entreprise, tout juste à côté de celle qui l’a vu grandir et où il est tombé en amour avec le domaine. Aujourd’hui, il ne cache pas que les défis sont nombreux et il se demande parfois s’il ne s’est pas «mis les pieds dans les plats». Mais malgré tout, il préfère penser au positif.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/485372/quand-la-passion-devient-un-boulet-a-la-cheville