L’ile Verte au cœur du premier roman graphique de Michel Rabagliati

L’ile Verte prendra vie sous la plume du bédéiste bien connu au Québec Michel Rabagliati. Elle sera au cœur de son tout premier roman graphique intitulé «Rose à l’île». Ce lieu de grande paix, où la vie prend un autre rythme, lui a inspiré cette nouvelle création. Il y raconte une semaine de vacances entre un père et sa fille, une autofiction.

Après un passage à vide, une séparation, une fatigue professionnelle et le décès de ses parents, le personnage principal de sa série de bandes dessinées Paul, sent le besoin de faire le point.

«L’ile, c’est plus horizontal, moins dans des cases, parce que je ne voulais pas la découper. C’est trop calme, presque monastique. Les traits sont au plomb, et les personnages s’échangent des dialogues. Il n’y a pas beaucoup de péripéties ni de grande aventure. Ça commence sur le traversier et ça finit sur le traversier. On suit Paul et Rose pendant cinq jours de vacances», explique Michel Rabagliati.

Dans ce nouveau roman graphique de 256 pages, qui sera imprimé à 40 000 copies, le bédéiste a fait le choix de ne pas nommer l’ile noir sur blanc, afin de protéger les insulaires. Les gens de la région y reconnaitront toutefois plusieurs clins d’œil, dont ses paysages, son phare distinctif et le nom du traversier, le Peter-Fraser.

«J’avais envie d’explorer ça [le roman graphique]. Ça s’y prêtait mieux. On voit les personnages jaser, marcher, regarder le décor et niaiser sur la grève. Je pense avoir fait le bon choix, ça cadre mieux avec l’environnement», ajoute le bédéiste.

Il a mis environ deux ans de travail sur ce projet. Michel Rabagliati est un habitué du Bas-Saint-Laurent, étant tombé en amour avec la région au début des années 2000.

«Le fonds de commerce de la région, ce sont les couchers de soleil. Tous les soirs, tu as un show. Tu amènes ta chaise sur le bord de l’eau et tu te dit ‘’bon, qu’est-ce qui va se passer ce soir’’. Parfois c’est orange, le lendemain c’est jaune, un autre soir le fleuve est complètement à plat. C’est changeant et c’est le fun à vivre et à regarder.»

Avant de se lancer dans un projet de BD ou de roman graphique, Michel Rabagliati voulait s’assurer de bien connaître l’ile en s’y rendant pendant plusieurs années, assez pour en faire un portrait.

«Il n’y a pas vraiment de péripéties, c’est notre vécu au jour le jour, nos conversations à bâtons rompus et nos réflexions, ajoute l’auteur du roman graphique. C’est la première fois que je fais autant de place à ma fille, devenue adulte. Ce livre lui est dédié. Paul est le personnage central quand même.»

Michel Rabagliati est l’auteur de nombreuses BD, dont «Paul à Québec», «Paul à la maison», «Paul à la campagne», bref la série des Paul qui compte maintenant une dizaine d’ouvrages. Son roman illustré «Rose à l’ile», publié aux Éditions de la Pastèque sera disponible en librairie le 10 aout.