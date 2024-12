La population devra se mobiliser pour l’avenir de l’église St-Patrice, alerte la Fabrique

La Fabrique de Rivière-du-Loup s’inquiète de l’avenir de l'église St-Patrice, la dernière à être utilisée pour le culte de la religion catholique à Rivière-du-Loup. Alors que d’importants travaux devront être menés, elle estime que la population louperivoise devra se mobiliser et démontrer un intérêt à protéger cet édifice dès 2025.

Dans un communiqué traçant le bilan de sa plus récente assemblée générale annuelle, à quelques jours du temps des Fêtes, le président Lucien Dubé n’a pas caché sa vive inquiétude. Selon lui, le milieu devra surmonter d’importants défis «au cours des prochaines années» afin de conserver l’église située sur la rue Lafontaine dans le quartier St-Patrice.

«Nous disposons de peu d’options et de ressources limitées, ce qui indique un futur inquiétant pour l’avenir de cette église», tranche-t-il.

Lucien Dubé évoque que l’église devra faire l’objet de travaux considérables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Or, les fonds dont dispose la Fabrique sont très limités. C’est d’autant plus vrai à une époque où les sommes récoltées durant l’année – notamment par la capitation – sont en baisse, rappelle-t-il.

Selon un document qui a été transmis aux paroissiens dans les derniers mois, des corrections devront être apportées au mortier de la façade du bâtiment qui fêtera 170 ans d’histoire en 2025. À l’extérieur, le parvis devra aussi être refait et un pare-glace devra être installé au sud du toit de la sacristie.

À l’intérieur, des rénovations sont aussi à prévoir, ne serait-ce que pour adapter l’édifice à sa nouvelle réalité : un lieu de rencontre central pour les activités de la Fabrique et de ses paroissiens. La construction d’une salle de réunion, de plusieurs bureaux et d’une salle de bain, de même que la réfection de la cuisinette et de salles d’eau devront être réalisées.

Encore plus sérieusement, la tuyauterie du système de gicleurs devra être remplacée, tout comme le filage électrique (après les vérifications adéquates).

Des estimations seront bientôt effectuées pour connaitre les sommes nécessaires et le temps imparti. Selon Lucien Dubé, la facture pourrait toutefois être salée, évoquant une somme préliminaire oscillant entre 2 et 3 millions de dollars pour l’ensemble du vaste chantier.

«ÉTAT D’URGENCE»

«L’envergure des nombreux travaux à réaliser pour garder en état ce bâtiment patrimonial au niveau des coûts et des autres ressources à y investir doit être considérée en état d’urgence d’agir», écrit d’ailleurs M. Dubé dans sa communication.

C’est pourquoi il a souhaité sonner l’arme avant la période des Fêtes. «Il va y avoir une messe de minuit à l’église St-Patrice et elle sera rediffusée sur MAtv. J’espère que les gens réfléchiront sur ce qu’ils souhaitent.»

La Fabrique, malgré toute sa volonté, ne pourra pas tout faire seule. La Ville de Rivière-du-Loup devra également s’investir, croit le bénévole.

Si la situation n’évolue pas positivement, et que «les conditions actuelles se maintiennent», la Fabrique estime que la vente de l’édifice sera «la seule option possible». La paroisse pourrait alors y louer des locaux à moindres couts pour la pratique du culte.

«L’intérêt de la Fabrique est absolument de conserver et protéger l’édifice qui restera pour le culte de la religion catholique dans la ville», maintient-il toutefois Lucien Dubé qui espère un dénouement positif.

D’autres détails à venir…