Le BMR de Rivière-du-Loup accueillera un Pronature en ses murs

Bonne nouvelle pour les amoureux de chasse, de pêche et de plein air de la région, Avantis Coopérative a annoncé, ce 18 décembre, l’ajout de la bannière Pronature dans sa division détail. Le BMR de Rivière-du-Loup sera donc complètement réaménagé afin de laisser un espace de 4 000 pieds carrés pour cette nouvelle boutique. Les travaux nécessiteront un investissement de 1,5 M$ et débuteront en janvier 2025.

C’est donc un retour du Groupe Pronature à Rivière-du-Loup. Une boutique de chasse et pêche, qui était située sur la rue Fraser, a été sous sa bannière pendant quelques années à partir de 2008. Ses couleurs ont ensuite changé pour celles d’Écotone, avant de fermer ses portes en 2019. Depuis, le territoire louperivois était dépourvu de magasin dédié au plein air. Mentionnons que, dans la région du KRTB, la quincaillerie J.A. St-Pierre et fils - Home Hardware de Témiscouata-sur-le-Lac est franchisée Pronature.

La décision de se joindre à la succursale BMR de Rivière-du-Loup d’Avantis n’a pas été difficile pour le directeur général du Groupe Pronature, Nicolas Brisson. «Notre développement passe par les régions», soutient-il. S’implanter en sol louperivois était donc tout naturel dans leur vision d’expansion. La ville avait d’ailleurs déjà été identifiée par le groupe pour son développement en raison de son grand bassin de population.

Maquette fournie par Avantis Coopérative

Pour le chef de la direction d’Avantis Coopérative, Michel Delisle, cette collaboration est une très belle nouvelle. «On ajoute une offre à notre clientèle qui est déjà passionnée de la rénovation, du bricolage, de la nature», indique-t-il. D’après lui, la boutique viendra compléter un besoin dans la région.

M. Delisle assure que ce projet n’a pas été développé en réponse à l’ouverture à venir d’un Canac à Rivière-du-Loup. «Ça peut être interprété comme ça, mais en réalité, ce n’est pas le cas. […] BMR c’est une marque forte. Avantis est le principal détaillant BMR de tout le Québec. On est numéro un dans la perception et les commentaires pour les professionnels. On veut demeurer là-dedans.»

Il s’agit d’une première collaboration entre Avantis Coopérative et le Groupe Pronature. «On est ouvert à déployer d’autres Ponature dans d’autres BMR Avantis», ont confié M. Delisle et M. Brisson.

Les acteurs de ce projet travaillent à cette collaboration depuis 6 à 12 mois. Six emplois spécialisés seront créés avec l’arrivée du Pronature. L’ouverture est prévue au printemps 2025. Le BMR de Rivière-du-Loup sera ouvert pendant toute la durée des travaux.