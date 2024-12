Budget 2025 : «une bouffée d’air» pour les citoyens de Rivière-du-Loup

La hausse de taxes municipales de la Ville de Rivière-du-Loup se limitera à 1,64 % en 2025, soit l’équivalent de l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation du Québec. L’objectif principal poursuivi par l’administration municipale pour les prochaines années est de geler la dette, ou même de la faire diminuer, en mettant la pédale douce sur les nouveaux investissements.

La Ville de Rivière-du-Loup a dû composer avec l’un de ses plus grands défis, au cours des dernières années, soit une importante poussée inflationniste. Elle dépose un budget équilibré de 65,9 M$.

«Nous sommes très sensibles à cette réalité, c’est pourquoi nous avons bâti un budget responsable et respectueux de nos moyens […] On essaie de maintenir les hausses à un niveau acceptable pour éviter de compresser davantage le portefeuille de nos citoyens», a expliqué le maire Mario Bastille, lors d’une conférence de presse qui avait lieu à l’hôtel de ville le 16 décembre en après-midi.

L’endettement net de la Ville de Rivière-du-Loup atteint 77,2 M$, tandis que la valeur de ses immobilisations est de 257,3 M$ en 2025.

TARIFICATIONS

Pour une résidence moyenne dont l’évaluation se chiffre à 246 049 $, cette augmentation du taux de taxe foncière générale représente un montant de 55 $, tous les services compris. «On est content d’avoir pu réaliser cela», a résumé M. Bastille.

La tarification pour l’aqueduc demeure inchangée à 255 $. Pour les égouts, elle se chiffre à 10 $ de moins que l’an dernier, à 240 $. La tarification liée aux matières résiduelles a augmenté de 17 $, se chiffrant maintenant à 195 $.

À l’aube d’une élection municipale en 2025, il était hors de question pour le maire de décréter un gel de taxes. «Ça serait selon moi irresponsable et hypocrite. Ce serait l’équivalent de pelleter par en avant une hausse de taxes plus salée dans les années à venir», a précisé le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille. Il s’agissait du dernier budget déposé par le conseil municipal actuel.

Le maire souligne que la Ville a réussi à passer à travers une crise économique en jouant de prudence et en maintenant les investissements en infrastructures afin de stimuler la croissance économique.

En 2025, le taux de taxation des terrains vagues desservis sera augmenté à quatre fois le taux de base, comme le permet à loi, afin de limiter la spéculation foncière et de stimuler le développement de projets de construction. Il se chiffrera donc à 4,39 $ par 100 $ d’évaluation. Le taux de taxation du secteur commercial augmentera de 2,5 % et la hausse sera de 3 % pour le secteur industriel.

On note par ailleurs une augmentation des revenus de la Ville de 3 M$ par rapport à l’an dernier, qui est principalement attribuable à l’accroissement du taux de taxation et à l’augmentation de la valeur des immeubles au rôle d’évaluation.

PROJETS À VENIR

Les sommes prévues au Programme triennal d’immobilisation 2025-2027 diminuent de 6,3 M$ par rapport à l’an dernier, et totalisent 75 M$. On note entre autres un montant de 7,6 M$ en 2025-2026 pour le réaménagement du greffe et de bureaux administratifs, au 59, rue de l’Hôtel-de-Ville. Un montant de 2 M$ sera investi en logement abordable.

Parmi les projets qui seront priorisés en 2025, on retrouve aussi la mise à niveau du Manoir Fraser (378 785 $), la réfection du parc des Cônes et de son chalet (393 147 $) et la réfection de la fontaine du parc Blais, ainsi que l’ajout d’un pavillon (386 301 $). Entre 2025 et 2027, un montant de 14,5 M$ est réservé pour l’agrandissement du Lieu d’enfouissement technique de Cacouna.

L’avenir des églises et des édifices religieux sera à l’agenda dans la prochaine année, puisque la fabrique est en processus de vente de deux églises (Saint-Ludger et Saint-François-Xavier) et du presbytère Saint-Patrice, a fait savoir le maire de la Ville de Rivière-du-Loup. Il a aussi souligné que le sort de la traverse à Rivière-du-Loup est en jeu et que l’issue sera connue prochainement.

Depuis 2019, la Ville de Rivière-du-Loup a émis des permis de construction et de rénovation pour des projets privés dont la valeur totale est estimée à plus de 581 M$. Au cours de la même période, on note aussi des chantiers gouvernementaux totalisant 65 M$ d’investissements publics, dont la construction de la Maison des ainés, de la nouvelle école primaire, ainsi que la rénovation du palais de justice.

La Ville de Rivière-du-Loup a financé 35 M$ pour la réfection du Stade de la Cité des jeunes, la construction de la nouvelle caserne de pompiers sur la rue Témiscouata et l’agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard.