Benoit Ouellet atteint la finale de Ma première Place des Arts

Pour une dixième édition, le festival de film de Rivière-du-Loup Vues dans la tête de… invite les citoyens et organismes locaux à s’inscrire au concours Villes et villages en images, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, le parc éolien de Viger-Denonville et l’École des métiers du cinéma et de la vidéo. Par leur participation au projet ...