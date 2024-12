Une hausse des tarifs de la SQ dure à avaler

Les municipalités de la province ont reçu leur facture à payer pour les services de la Sûreté du Québec en 2025. Pour des villes du KRTB, l’augmentation des couts est beaucoup plus élevée que l’indice des prix à la consommation (IPC). Une hausse à laquelle ne s’attendaient pas Michel Nadeau et Denis Blais, maires de Saint-Antonin et de Témiscouata-sur-le-Lac.

Pour l’année à venir, la Ville de Saint-Antonin aura à débourser 39 690 $ de plus que l’an dernier pour les services de la SQ sur son territoire. Elle versera donc un total de 484 866 $, une augmentation de près de 9 % comparativement à 2024. Entre 2023 et 2024, la hausse se chiffrait à un peu plus de 5 %.

En se fiant à l’IPC des derniers mois, Michel Nadeau s’attendait à une augmentation entre 3 et 4 %. Il a donc été étonné de voir une hausse de presque 10 % pour les tarifs de la SQ dans sa ville.

«On travaille sur beaucoup de développement et à essayer de donner de meilleurs services», se désole le maire. Cette hausse imprévue s’ajoute à d’autres services qui augmentent. Une situation difficile quand un budget est à boucler, indique l’élu, surtout dans une ville en pleine croissance.

Michel Nadeau a demandé l’aide de la MRC de Rivière-du-Loup afin d’interpeller le gouvernement du Québec et ainsi faire réduire la facture des services de la SQ pour 2025.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

À Témiscouata-sur-le-Lac, la hausse est drastique. Après avoir bénéficié d’une majoration de 7 % de 2020 à 2024, la Ville fait face à une augmentation de près de 40 % en 2025. Ainsi, la Ville devra payer 732 784 $, soit 207 968 $ de plus qu’en 2024. «Évidemment, ça passe de travers dans la gorge», avoue Denis Blais.

Après avoir reçu la facture au début novembre, il a immédiatement contacté le ministère de la Sécurité publique afin d’avoir des explications, demandé au préfet de la MRC de Témiscouata de faire des représentations auprès de l’Union des municipalités du Québec et interpellé la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne.

Cette augmentation imprévue fait en sorte que la Ville doit piger dans ses surplus non affectés 2025 afin d’acquitter cette somme. L’élu espère qu’il ne s’agit que d’une erreur et qu’elle sera corrigée sous peu. Dans le cas contraire, M. Blais mentionne qu’il aurait aimé être informé de la fin de l’entente afin de prévoir cette hausse à l’avance.

Selon le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, la variation de la facture dépend de la richesse foncière uniformisée, du nombre total de policiers à travers le Québec et le cout moyen d’un policier. Entre 2020 et 2024, le gouvernement avait prévu une disposition transitoire pour limiter la hausse de la facture entre 2 et 7 %.

Par courriel, la relationniste du ministère de la Sécurité publique, Louise Quintin, a mentionné à Info Dimanche que la hausse de la facturation à Témiscouata-sur-le-Lac s’explique notamment par la fin de cette majoration.

Elle a aussi expliqué qu’à la suite du regroupement de Cabano et de Notre-Dame-du-Lac, la ville nouvellement fusionnée, Témiscouata-sur-le-Lac, a joui d’une mesure d’atténuation de 2011 à 2021 en plus de la disposition transitoire de 2020 à 2024. «Cette mesure et la mesure transitoire «plancher-plafond» ont eu pour effet de limiter l’impact réel de l’augmentation de sa RFU et de sa population sur sa facture», rajoute-t-elle.

La relationniste a confirmé que l’augmentation salariale de la dernière convention collective des policiers n’a aucune incidence sur la facture de 2025 et des années suivantes pour les municipalités québécoises.

Notons que la hausse des tarifs s’élève à 3,93 % pour Rivière-du-Loup et à 1,05 % pour Trois-Pistoles.

Le maire Mario Bastille a abordé le sujet après la séance du conseil du 9 décembre. Le montant total que Rivière-du-Loup devra débourser pour les services de la SQ se chiffre à 3,3 M$ en 2025, soit une hausse de plus de 100 000 $. L’élu anticipe une hausse plus importante en 2026.