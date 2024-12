Solidarité et entraide au 15, rue Frontenac

À peine ouverts et triés, les sacs de vêtements s’entassent rapidement dans le sous-sol du Club des 50 ans et plus de Rivière-du-Loup. En seulement quelques heures, la petite pièce où sont entreposés les dons se remplit. Menant un véritable travail de fourmi, des équipes de bénévoles de la section féminine de la Société Saint-Vincent-de-Paul passent plusieurs heures à traiter tous ces dons afin de redonner à la population.

Depuis leur arrivée sur le conseil d’administration de l’organisme il y a deux ans, la présidente et la secrétaire, Odette Mimeault et Madeleine Michaud, ont observé une importante hausse de la fréquentation de leurs locaux.

«Ah ! C’est incroyable ! Avec les nouveaux arrivants et le bouche-à-oreille, ça a au moins triplé», constate Mme Mimeault. Les portes de l’organisme sont ouvertes à tous, sans distinction, souligne-t-elle.

La section féminine de la Société Saint-Vincent-de-Paul s’est fait connaître plus largement grâce à aux réseaux sociaux. Madeleine Michaud publie certains vêtements et objets en vente sur la plateforme Marketplace. Elle indique que les personnes intéressées par les articles en vente doivent aller les chercher au 15-A, rue Frontenac, ce qui en amène plusieurs à découvrir l’organisme.

«On n’avait pas pensé à cet impact-là. Je peux te confirmer que 90 % des personnes qui venaient chercher les affaires ne connaissaient pas la Saint-Vincent-de-Paul avant», explique Madeleine Michaud. Cette dernière gère aussi le magasin d’objets usagés et des équipes de bénévoles du côté de la friperie.

«Souvent, on amène des morceaux de linge pour les laver et j’en répare aussi», complète-t-elle. Des femmes bénévoles de tous les âges s’impliquent afin de redonner au suivant. La plus âgée a d’ailleurs souligné son 92e anniversaire récemment. La plus jeune, âgée de quelques mois, trône sur une table, près des sacs de linge, et elle aide sa mère à faire le tri.

«On est une communauté agréable à vivre ici, une gang de madames ensemble […] La petite est avec nous autres. On est toutes pas mal des grands-mamans, donc on lui parle», ajoute Odette Mimeault. Elle indique que cette sortie leur permet de créer des liens et de fraterniser. Il existe toutefois un terme plus précis pour désigner ce qui se passe chaque semaine au sous-sol du Club des 50 ans et plus : la sororité.

IMPLICATION

En 2023, la section féminine de la Saint-Vincent-de-Paul a remis un montant de 26 000 $ à différents organismes communautaires qui font une différence dans leur milieu. Elle a aussi fait un don qui a permis à quatre jeunes de bénéficier d’un séjour au Camp Vive la Joie de Saint-Modeste. Les achats des clients permettent à cet organisme sans but lucratif de payer les frais fixes et de redonner à la communauté.

«C’est une mission qui n’a pas de valeur, l’entraide, donner au suivant. Quand des familles arrivent ici avec quatre enfants, je peux te dire que ça fait leur affaire de ne pas trop payer cher», expliquent d’une même voix Odette Mimeault et Madeleine Michaud.

Chaque bénévole possède ses propres raisons de donner de son temps et de son énergie pour cette cause. Odette Mimeault a travaillé pendant une quarantaine d’année dans le milieu religieux, comme agente de pastorale, avant de prendre sa retraite. «C’est vraiment à l’image du Christ de donner, redonner et d’aider les gens dans le besoin. Ça m’accroche.»

L’an dernier, la Saint-Vincent-de-Paul avait acheté environ 60 paires de bottes pour hommes qui ont toutes trouvé preneur. Les bénévoles lancent d’ailleurs un appel aux dons de vêtements du côté des hommes, qui se font plus rares. L’organisme participe aussi à l’accueil des nouveaux arrivants qui vivent leur premier hiver au Québec, en collaboration avec le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup.

La section féminine de la Saint-Vincent-de-Paul compte un côté friperie, où l’on retrouve des chaussures, vêtements pour hommes, femmes et enfants et un côté magasin, qui compte de la literie, de la vaisselle, des jouets et des décorations. Le service aux clients se déroule les mercredis et vendredis, de 13 h 30 à 16 h. De 7 h à 19 h, il est possible d’aller déposer des dons au 15-A, rue Frontenac, et ce 7 jours sur 7.

À noter que la section féminine n’a pas la responsabilité de l’aide alimentaire pour le temps des Fêtes. Cette dernière est gérée par la Société Saint-Vincent-de-Paul masculine, une toute autre organisation.